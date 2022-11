I mercatini di Natale al Castello Mediceo di Ottaviano

Mercatini di Natale a Ottaviano

Nella splendida e affascinante cornice del, in provincia di Napoli , si svolgeranno, un appuntamento imperdibile per chi è alla ricerca di un regalo speciale e per chi vuole scoprire i sapori e le tradizioni di questa terra.Alle pendici del Parco Nazionale del Vesuvio, in questa dimora antica troveranno spazio i quasi 100 espositori deidistribuiti nelle stanze interne e nel cortile della fortezza.I visitatori troveranno tra gli standideali per doni originali, addobbi natalizi per decorare casa nei giorni di festa e soprattuttoIn particolare, si potranno acquistare e assaggiare vini provenienti dalle uve coltivate sul Vesuvio e dolcezze tipiche del periodo come struffoli e roccocò.La Pro Loco di Ottaviano organizza da anni questa straordinaria manifestazione alla quale partecipano gli appassionati dei mercatini di Natale, che potranno assistere ogni giorno agli eventi che coinvolgono, cori, concerti e spettacoli a tema, oltre ai giochi di luce offerti dalleinstallate per l'occasione.A disposizione dei visitatori ci saranno ancheper consentire di assaggiare prodotti tipici e fare una breve sosta tra le bancarelle.Quella dei “Mercatini al Castello” è anche l'occasione per scoprire la città di Ottaviano, con le sue bellezze artistiche, in particolare questo luogo storico, di epoca longobarda, che ha avuto il suo massimo splendore con la famiglia deiL'ingresso ai mercatini è: Mercatini al CastelloPalazzo Mediceo, via Salita del Principe, Ottaviano (Napoli).dal 30 novembre al 15 dicembre 2019.durante la settimana dalle 18 alle 23;sabato e domenica dalle 10:30 alle 23.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco o sulla pagina Facebook dedicata.autostrada A30 uscita Palma Campania o Strada Statale 268 uscita Ottaviano, poi raggiungere via Salita del Principe.nei del castello dintorni c'è possibilità di parcheggio, altrimenti è a disposizione il servizio navetta da piazza San Giovanni II, ex Piazza Mercato.