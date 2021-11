El paès dei Presepi: Miola di Pinè e i suoi mercatini di Natale

El paés dei presepi

Mercatini, spettacoli e buon cibo

Informazioni, date e orari dei mercatini e dei presepi

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Aggirarsi per sentieri coperti dalla neve, illuminati dalle luci delle feste, sentire nell'aria solo i suoni della natura, lontano dai rumori molesti della città e vicino agli animali del bosco come cerbiatti, lepri, scoiattoli. Un sogno? No, è quello che si può sperimentare durante una vacanza natalizia a, frazione di(Trento), sull'altipiano di Piné-Valle di Cembra,nell'ambito dell'iniziativaA partire dai primi di dicembre le viuzze di Miola cominciano a riempirsi di(più di 100) che spuntano tra i portici, le finestre delle case, e perfino dalle stalle: si tratta di una rassegna unica nel suo genere che raccoglie il meglio della tradizione artigiana di questi posti, come ilcon animazione della famiglia Anesin, la grotta dei presepi e il presepe luminoso.Ai presepi è legato anche "Il gioco dei presepi", evento molto apprezzato negli anni scorsi, che consiste nel cercare, come in una vera, degli oggetti misteriosi seguendo le arcane indicazioni di una mappa. Il vincitore porterà a casa un gradito premio.Nelin Piazza San Rocco i prodotti enogastronomici si alternanoa oggetti in legno dell'artigianato artistico locale della Valle di Cembra. In programma ci sono anche animazione con laboratori e spettacoli per la famiglia.Di sera ci si riscalda con dell'ottimo vin brulé o del tè nero molto forte, prima di andare a cena in uno dei famosi ristoranti segnalati dall'Itinerario del gusto.Il, infine, collega Miola e Baselga con la panoramica sul lago di Serraia.El Paés dei PresepiMiola di Piné, frazione di Baselga di Piné (Trento).11-12, 18-19, 26, 31 dicembre 2021 e 1-2, 6, 8-9 gennaio 2022.dalle ore 10 alle 18.organizzazione a cura di La Grenz di Miola e A.p.T. Piné Cembra. Info: 0461 557028. Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell'APT e sul sito della manifestazione