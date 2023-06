Quali sono le spiagge più belle dell'Albania?

Spiaggia di Ksamil e le sue isole

Spiaggia di Borsh

Spiaggia di Gjipe

Spiaggia di Himarë

Spiaggia di Velipoje

Spiaggia di Dhërmi

Spiaggia di Lukovë

Altre spiagge in Albania

L'si propone ai turisti di tutto il mondo come una meta piacevole e ancora in parte inesplorata. Basti pensare alla sua, che si estende per centinaia di chilometri sultra il Montenegro e la Grecia. Qui molte spiagge – ce ne sono di ogni tipo: grandi, piccole, selvagge o attrezzate – si susseguono tra paesaggi suggestivi e acqua limpida a meno di 100 km in linea d'aria dalla Puglia. A ben vedere, non ci sono ragioni per continuare a ignorare le, visto che dal punto di vista turistico si tratta di un paese che ha un enorme potenziale capace di stupire i suoi visitatori.Molte località balneari albanesi si sono dotate di strutture ricettive e infrastrutture, ed è così che il turismo internazionale anno dopo anno ha imparato a conoscere e apprezzare le meraviglie naturali locali comeche non hanno niente da invidiare a quelli dellao della, con l'indubbio vantaggio di essere ancoradelle vicine mete turistiche oltreconfine.Vi proponiamo quindi una breve lista delle, dove ognuno, ne siamo certi, può scovare il proprio angolo di piacere.Il fatto che il territorio della penisola di Ksamil faccia parte del, dove si trovano anche gli scavi archeologici dell'omonima antica città, ha certamente contribuito a mantenere in gran parte il paesaggio incontaminato. Mare turchese, spiagge di sabbia bianca e possibilità di escursione agli isolotti circostanti rendonouna delle mete migliori delle vacanze di mare in Albania.Situato nella regione storica greca dell'Epiro, il territorio fu dominato, nei secoli, anche da Romani e Bizantini. Oggi le vicende geopolitiche sono completamente mutate, ma la spettacolarità della spiaggia di(Borshi, in albanese) deriva dal suo contesto ambientale: è infatti circondata da, in un ambiente rurale che vede scorrazzare libere anche le capre al pascolo. Si tratta senza dubbio una delle mete più caratteristiche dell'Albania meridionale, nonché di una delleQuella di Gjipe è una spiaggia più tranquilla delle vicine Dhermi e Jale, decisamente più inflazionate, e offre la sua sabbia fine ed un mare azzurro a quanti decidono di fermarsi per un po'.Per raggiungerla occorre lasciare l'auto alla fine della strada e camminare per venti minuti, ma proprio quest'isolamento contribuisce a rendere unica l'esperienza. Per chi fosse interessato, segnaliamo che le scogliere circostanti sono divenute una meta apprezzata dagliConosciuto anche come Himara, in italiano, il paesino si trova pochi chilometri a nord di Borshi, in una regione prevalentemente montuosa. Può vantare spiaggette di sabbia bianca molto tranquille dove trascorrere qualche giorno e godersi un po' di relax. La particolarità diè che è abitato da una popolazione prevalentemente, che ha saputo e voluto mantenere nei secoli la propria lingua e le tradizioni culturali.Velipoje ha un'enorme spiaggia (oltre 14 km di lunghezza), situata all'estuario del fiume Buna, a pochi chilometri dal confine con il Montenegro e della famosa spiaggia montenegrina diTra le sue particolarità vi è senza dubbio la sua sabbia: gli studi hanno dimostrato che è rocca di iodio e ha dunquee medicinale.Nonostante il clima mediterraneo,si trova in una delle zone più umide d'Europa: le precipitazioni sono elevate, ma le calde estati sono generalmente ottime per le vacanze al mare.è probabilmente la meta costiera più conosciuta del Paese, con belle spiagge ghiaiate incastonate tra le pinete e un discreto flusso turistico. Al di fuori della spiaggia principale, sempre affollata, è possibile ricavarsi angoli di tranquillità nelle spiaggette più appartate. Lontano dal periodo di alta stagione, inoltre, le spiagge più isolate possono essere completamente a vostra sola disposizione.è una frazione di Himara e si trova 22 km a nord di, città da dove è possibile prendere anche il traghetto per la vicina. È una località che si riempie di turisti nel periodo di alta stagione, ma se visitata a settembre può essere davvero paradisiaca, con grandi spiagge quasi vuote e l'immancabile mare cristallino ad accoglierie i fortunati vacanzieri.Esistono ovviamente molte altre spiagge, alcune delle quali sicuramente famose ma proprio per tale ragione anche molto affollate.(San Giovanni Medua, in italiano) è una di queste, situata nel nord dell'Albania a pochi chilometri dalla città di Lezh. Dato il grande afflusso turistico, non mancano hotel e possibilità di pernottamento.è un'altra spiaggia molto conosciuta; la sua posizione, a 45 km dalla capitalee appena 15 km a sud di, fa sì che sia la meta settimanale di molti abitanti delle città che giungono qui per cercare un po' di refrigerio dalla calura dell'entroterra.Ad appena cinque minuti da Borsh, infine, la località divanta una lunga e stretta spiaggia sulla quale si affaciano anche diversi hotel e stabilimenti balneari.Vacanze al mare? Scopri tutte le