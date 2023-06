Ludika 1243, festa medievale nel cuore di Viterbo

Informazioni utili per partecipare a Ludika

Calendario delle aperture

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Teatranti di strada, battaglie campali, banchetti, antichi mestieri, mercatini e tanto altro ancora. Per cinque giornimette indietro le lancette dell’orologio e torna a rievocare il passato medievale nel suo cuore storico, il quartiere San Pellegrino. È quanto accade nella, evento completamente gratuito in, organizzato dall’associazione culturale “La Tana degli Orchi” con il contributo economico del Comune di Viterbo.Un appuntamento imperdibile e unico nel suo genere, cresciuto costantemente nel tempo grazie alla passione dei suoi organizzatori. Tutti i giorni a Ludika si rivivono le atmosfere di vita duecentesca con il, dove numerosi giovani artisti di strada creano suggestivi momenti di spettacolo, facendo diventare il centro della città un grande palcoscenico a cielo aperto.Ovunque si esibiscono gli artisti della compagnia di Vania Castelfranchi, regista che si esercita nel riportare in auge le antiche rappresentazioni medievali e nel creare differenti eventi teatrali da piazza legati al teatro da strada, alle arti cricensi, alla Commedia dell’Arte dell’Italia del XII, XIII e XIV sec. I componenti della compagnia provengono da diverse realtà artistiche quali i giochi di narrazione, la giocoleria, la clownerie francese, il mimo, il teatro classico e borghese.Ludika ospita icon oggetti d’artigianato, gli antichi mestieri, dove attori in costume svolgono le attività in uso all’epoca, i giochi di ruolo, le mostre, i concerti, i laboratori, le letture. Anche il cibo è rigorosamente medievale e si può gustare nella Taverna Medievale allietati da giullari, giocolieri, menestrelli e narratori. Aiè dedicato un intero spazio: lì possono scoprire passatempi, storie e giochi dedicati. Ildegli appuntamenti giornalieri si può consultare qui Ludika 1243quartiere San Pellegrino, Viterbo.dal 28 giugno al 2 luglio 2023.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata. Infoline: 380 2929483.