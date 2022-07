Faradda di li candareri ovvero la Discesa dei candelieri, a Sassari

Storia

È lal'evento clou dell'estate di, una vigilia di Ferragosto all'insegna dei ceri oblativi che da circa otto secoli celebrano la festa di mezza estate nella città sarda.Non tutti sanno che la Discesa dei Candelieri ha in realtà origini toscane, e più precisamente risale al tempo delle Repubbliche Marinare.Sassari nell'XI e XII secolo si trovava sotto al dominio di Pisa; furono infatti i pisani ad introdurre la tradizione dell'oblazione dei candeli, che in occasione dellaavevano l'usanza di offrire alla chiesa di Santa Maria di Pisa un quantitativo di cera vergine, che sarebbe poi stata utilizzata nell'attività liturgica della chiesa.I pisani lasciarono Sassari e la Sardegna , dopo la clamorosa sconfitta contro i genovesi, nella battaglia della Meloria del 1284, ma la tradizione dei ceri è rimasta intatta La cera, portata in chiesa con una cerimonia solenne su delle macchine di legno, veniva anche modellata in modo artistico.Con il passare degli anni: la cera, troppo costosa, fu sostituita dal legno, e alla fine i ceri, trasformati in candelieri, e portati in processione per le vie cittadine, sono diventati uno vero spettacolo di folklore, che accende di colori le strade di Sassari e accende l'estate sarda proprio all'apice della stagione vacanziera.La Faradda vive grazie al contributo deie cioè le corporazioni delle arti e mestieri di Sassari, il cui numero è variato molto nel corso della storia della città. I candelieri sono attualmente undici. Le corporazioni rappresentate sono il Gremio dei Contadini, quello dei Viandanti, dei Massai, quello dei Sarti, dei Muratori, i Viandanti, i Piccapietre, gli Ortolani, i Falegnami, i Fabbri e i Macellai.Già al mattino iniziano i primi preparativi, con la vestizione dei candelieri: le squadre di ciascun Gremio vengono accompagnate fino alla casa dell’Obriere di Candeliere, dove vengono indossati gli abiti tradizionali.Neliniziano i veri preparativi: dalle 16 raduno dei Candelieri nella centrale Piazza Castello. Era qui che un tempo sorgeva il Castello Aragonese, e da qui la Faradda muoverà, puntuale come sempre, dalle ore 18:30 in direzione della chiesa di Santa Maria di Betlem, dove sarà sciolto il voto alla Madonna.Lasi muove in modo ordinato e con una sequenza ben precisa dei Gremi, con la chiusura tradizionalmente offerta dal Gremio dei Massai. La processione procede lenta, i turisti hanno tutto il tempo di scattare le foto mentre uno alla volta sfilano i candelieri.Presso il Palazzo Civico viene però effettuata una sosta, per il, che da qui in avanti seguirà con gli assessori la processione. Una curiosità: la Faradda ha anche una sorta di finalità politica: se il popolo è d'accordo con l'operato del Sindaco scrosceranno gli applausi, se invece la sua popolarità è in ribasso non mancheranno i fischi a sottolineare la cattiva amministrazione della città.Il finale della processione è dato dall'arrivo alla, dove i Candelieri dovranno sciogliere il proprio voto. L'ingresso in chiesa avviene in ordine esattamente inverso.Una volta donato all'Assunta un cero, tutti i portatori eseguiranno i tradizionali tre giri in onore della Vergine Maria prima della preghiera e benedizione finale. Non mancherà il tradizionale, segno di ringraziamento per aver protetto la città dalla peste, ed in epoca più recente, dal colera.Segnaliamo che nel 2022 l'evento è preceduto dalla Discesa dei Piccoli Candelieri il 4 agosto, quella dei Medi Candelieri il 10 agosto e il Candeliere d’Oro, d’Argento e d’Oro speciale il 12 agosto.Faradda di li candareri - Discesa dei CandelieriSassari (Sardegna).14 agosto 2022.ingresso gratuito.sfilata religiosa.dalle ore 9 si possono visitare le sedi dei Gremi;ore 10 il sindaco accoglie a Palazzo Ducale il Gremio dei Massai per ricevere la bandiera dell’antico gremio in cambio del Gonfalone della città. Assieme aalla banda, il corteo si dirige a Palazzo di Città dove si svolge la vestizione della bandiera da parte del Gremio;ore 18 da piazza Castello parte la processione della Discesa dei Candelieri che, a notte fonda, termina nella chiesa di Santa Maria di Betlem.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune e sul sito del Turismo di Sassari.Sassari si trova nel nord-ovest della Sardegna.Per chi arriva dal continente in traghetto, il porto di riferimento è quello di Porto Torres, mentre chi viaggia in aereo può sfruttare il vicino aeroporto di