La Cavalcata Sarda a Sassari

Tradizioni

Informazioni, data e programma della Cavalcata Sarda

Calendario delle aperture

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Lache si tiene ada tradizione il penultimo weekend di maggio è una manifestazione che viene riproposta fin dal 1899, quando la prima sfilata si concesse in tributo alla visita in loco del Re Umberto I e della consorte, la Regina Margherita. Inizialmente in programma il 21 maggio, ladella Cavalcata Sarda di Sassari è stata ufficialmentea causa dell'altissima probabilità di precipitazioni.Si comincia in realtà già ilcon un concerto-evento completamente gratuito (a partire dalle ore 18 in Piazza d'Italia), per entrare poi nel vivofin dal mattino, quando si inizia con la sfilata degli abiti tradizionali e dei cavalli, mentre la sera è prevista la rassegna dei canti e delle danze tradizionali della Sardegna.La Festa della Bellezza, com'è stata ribattezzata, è una delle più grandi manifestazioni celebrate nel Mediterraneo, dall’incredibile richiamo turistico e dal grande valore folcloristico.Gli eventi legati alla Cavalcata Sarda si svolgono, anche se il clou della festa è la giornata conclusiva; una domenica di divertimento, una vera delizia per gli occhi che non si stancano di ammiraremostrati in una lungaa piedi, a cavallo e sui carri floreali che gli autoctoni chiamanoLa sfilata del mattino è seguita dall’appuntamento nel pomeriggio, dove all’ippodromo comunale si svolgonoche vedono coinvolti cavalieri in groppa ai loro destrieri, incitati da canti, balli e dalle note armoniche e particolari delle launeddas alle quali si accompagnano fisarmoniche che si estendono e contraggono fino a tarda notte.È importante notare come la Cavalcata Sarda di Sassari sia, fra le tante ricorrenze organizzate sull'isola, una delle poche a conservare un esplicito, un pregio che tutti sembrano apprezzare potendo ritrovare i semplici valori dell’aggregazione senza il vincolo del credo. La rassegna folkloristica riveste allora il ruolo del puro araldo dell’estetica, dei colori, dell’allegria e dell’intrattenimento.I numeri sono da capogiro: oltre quaranta gruppi folk si ritrovano da comuni diversi, oltre venti gruppi a cavallo e ancora carri, amazzoni e migliaia di figuranti in costume.Cavalcata SardaSassari (Sardegna).4 giugno 2023.ingresso gratuito. Sono a pagamento solo i posti in tribuna.festa popolare.Ore 9 la sfilata parte da Corso Cossiga e prosegue nelle vie del centro (emiciclo Garibaldi, via Brigata Sassari, via Cagliari, portici Borgone e Crispo, Piazza d'Italia) fino a via Roma.Dalle ore 17 Pariglie (Ippodromo Pinna).Dalle ore 18 Rassegna regionale di danze, suoni e canti (Piazza d'Italia).Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito del Comune e sul sito ufficiale del Turismo di Sassari.dall’aeroporto disi raggiunge Sassari tramite bus ARST o autovettura a noleggio.si trova ad appena 18 km dal centro cittadino, collegato dalla SS131.La stazione ferroviaria si trova a Sassari.