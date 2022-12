Gli eventi di Natale a Sassari

Informazioni, date e orari del Natale a Sassari

Quest'anno l'amministrazione comunale diha pensato a un cartellone di eventi ("") durante il periodo delle feste., ma una lunga seria di appuntamenti che coinvolge la cittàIlpropone spettacoli itineranti, animazione per bambini, concerti, rassegne musicali, proiezioni luminose, danza, teatro, proiezioni cinematografiche e molto altro. Gli eventi non si sviluppano solo in centro, ma coinvolgono anche i quartieri di Monte Rosello, di Li Punti, di Latte Dolce e le borgate.Ritornano lenelle piazze, quest’anno con una novità: la proiezione sull’ex Hotel Turritania in Piazza Sant’Antonio. Un’ulteriore proiezione, sempre a tema natalizio, è su un palazzo privato nei pressi della chiesa di Santa Maria di Betlem, e sono confermate anche le location degli scorsi anni come il Palazzo della Provincia in Piazza d’Italia, Piazza Fiume, l’Emiciclo Garibaldi e la Cattedrale di San Nicola.Per quanto riguarda i, dal 3 dicembre al 9 gennaio Piazza Castello ospita sei giostrine, mentre altre cinque si trovano in Piazza d'Italia.Dal 7 al 24 dicembreaccoglie tutti i bambini nella suain Piazza Fiume per ricevere le letterine e fare una fotografia. Tutti i giorni (ore 10-17) ci sono animazioni e giochi con l’Elfo magico e gli altri personaggi, mentre i Giardini pubblici tra via Tavolara e Viale Italia ospitano laboratori dedicati alla Natività.Mercoledì 14 dicembre l’Archivio Storico comunale ospita una giornata di studi “Pompeo Calvia. L’uomo, l’artista” durante la quale vengono presentate duedell’illustre autore sassarese recentemente rinvenute. L’iniziativa precede le consueteaccompagnate dalle gobbule a cura dell’Associazione Folk Sardegna: la tre giorni dedicata inizia mercoledì 21 dicembre (ore 17) con partenza da Piazza Sant’Antonio, e prosegue giovedì 22 dicembre nel quartiere di Latte Dolce (partenza da Piazza Kennedy, ore 17) e si conclude venerdì 23 dicembre nel centro cittadino con lo stesso percorso nella prima giornata.Oltre alle tante inziative musicali, torna anche lacon un evento diffuso che coinvolge quattro piazze cittadine (Piazza Santa Caterina, Piazza Moretti, Piazza Madonna del Latte Dolce e Piazza Sant’Antonio) dedicate per l'occasione alla danza.Ildegli appuntamenti è disponibile qui (pdf).Sassari, il Natale è in cittàcentro storico e quartieri di Sassari.dal 2 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023.maggiori informazioni sul sito ufficiale del Turismo di Sassari gli aeroporti di riferimento sono: Cagliari (Elmas), Olbia, Alghero (Fertilia) e Tortolì (Arbatax). Gli arrivi via mare sono da Genova e Civitavecchia e l'attracco più vicino è quello di Porto Torres, che dista circa 18 km da Sassari.