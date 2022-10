Il mercatino di Natale di Rango, il Borgo gioiello del Trentino

Informazioni, date e orari dei mercatini di Rango

Calendario delle aperture

Arriva l'e per questo il paese di, uno dei, ritorna alle origini. Proprio come un tempo, tra gli antichi vicoli luci sfavillanti, aromi delle feste, jingle e antiche note fanno da coreografia ai. Non semplici bancarelle dell’Avvento, ma un inno alla tradizione con artigiani, artisti e maestri del gusto che propongono esclusivamente eccellenze locali.Nell’antico borgo-cameo di Rango, incastonato nell’altopiano del Bleggio, alle spalle dele ai piedi delle Dolomiti di Brenta,si alza il sipario sul Natale di ieri.A regnare sovrana è ancora la tradizione, che aggiunge lae un pizzico di nostalgia all’incanto di questo piccolo borgo silente, le cui pietre antiche trasudano atmosfera tutto l’anno e si sono guadagnate l’ingresso nella schiera de “I Borghi più Belli d’Italia”, oltre che l'ingresso di diritto nella lista dei più caratteristiciRango - un pugno di case addossate le une alle altre e collegate dai tipici vòlt (androni) come vuole l’antica architettura rurale delle Giudicarie - è ancora custode di storie e umanità perdute, che nel periodo natalizio si scaldano di un nuovo tepore. Stretti vicoli in salita, ampi androni, vecchie legnaie, piazzette inattese, cortiletti e porticati si accendono delle luci del Natale e si impregnano dei profumi della festa.Tornano i tradizionaliall'interno delle vecchie case contadine che per l'occasione sono aperte ai visitatori. Le prelibatezze enogastronomiche dellae l'artigianato di esclusiva produzione locale sono esposte nelle cantine, nelle stalle e nelle soffitte. Lungo le vie popolate di giullari, musici, giocolieri e cantori, arriva anche Santa Lucia con il suo fedele asinello per distribuire doni e dolciumi., canti di pastori e cori delle feste ma anche tutte le golosità di stagione, a partire dalla torta di noci tipica di Rango, preparata con le pregiate noci del Bleggio e da gustare con caffè d’orzo o vin brulé, si propagano nell'aria fino al 30 dicembre (vedi le date esatte delle aperture nello specchietto riepilogativo qui sotto).Mercatini di Natale a RangoRango nel Bleggio Superiore (Trento).19-20-26-27 novembre e 3-4-8-9-10-11-17-18-26-29-30 dicembre 2022.ingresso gratuito.dalle 9:30 alle 18:30.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale Rango si raggiunge da Trento percorrendo la SS45bis, oppure da Riva del Garda viaggiando sulla SP37 e SS421.