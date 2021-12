Tesero e i suoi Presepi, il Natale tradizionale della Val di Fiemme

Informazioni, date e orari dei presepi di Tesero

Il Natale si accende nel cuore delladove, per un mese, sfogliando un presepe dopo l’altro si scopre l’anima di un paese e dei suoi abitanti. Dalle viuzze di, dai cortili, dalle finestre, dalle stalle e dalle cantine si affacciano cento rappresentazioni della natività, suggestivamente illuminate alla sera fino alle ore 22..Il paese, le cui case sono a ridosso l’una dell’altra, si trasforma a sua volta in un grande presepe. I visitatori, passeggiando per le strade acciottolate coperte di neve, divengono a loro volta figuranti.immerge nella tradizione della devozione popolare, invitando a scoprire i diversi volti di Gesù, le opere d’arte storiche, le fantasiose interpretazioni degli artisti locali, tra, concerti itineranti, racconti e momenti di folclore.L'itinerario parte da Piazza Cesare Battisti, dove è allestito lo storico, e conduce nei luoghi più significativi del borgo.è inoltre visitabile la mostra "La Natività nella fantasia e nell'arte popolare", mentre in paese saranno presenti anche i(vedi specchietto riepilogativo qui sotto per le date esatte).Se ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo suiTesero e i suoi PresepiTesero (Val di Fiemme, Trento).dall'8 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.- "Il Grande Presepio e i presepi te le corti" dall'8 dicembre al 6 gennaio in Piazza Cesare Battisti, Casa Jellici e centro storico, dalle ore 10 alle 22.- Mercatino di Natale in Piazza Nuova, ore 14:30-194-5-6-7-8, 11-12 e 18-19 dicembre 2021dal 24 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 (esclusi sabato 25 dicembre e sabato 1 gennaio)Altri eventi:- Domenica 12 dicembre: “NATALE IN PRIMA PAGINA” con il Piccolo Coro “Le Millenote”, spettacolo musicale al Teatro Comunale, ore 17.- Domenica 19 dicembre: concerto pianoforte/organo, violino, soprano - Chiesa Parrocchiale S. Eliseo, ore 20:30.- Sabato 25 dicembre: Concerto di Natale della Banda Sociale “E. Deflorian”, Teatro Comunale, ore 21.- Martedì 28 dicembre: concerto “Roaring Christmas” TIGER DIXIE BAND, Sala Bavarese, ore 21.Mercoledì 29 dicembre: concerto di fine anno - ORCHESTRA DELLE ALPI, Sala Bavarese, ore 21.Domenica 2 gennaio: concerto di Capodanno -ORCHESTRA AURONA, Sala Bavarese, ore 21.Lunedì 3 gennaio: concerto delle fisorchestre della Scuola di Musica “Il Pentagramma”, Sala Bavarese, ore 21.Giovedì 6 gennaio: “NATALE IN PRIMA PAGINA” con il Piccolo Coro “Le Millenote” al Teatro Comunale, ore 17.Maggiori informazioni sulla pagina web dedicata.da Trento si può raggiungere Tesero percorrendo la A22 fino al casello di Egna/Ora/Termeno e da lì proseguire sulla SS48 in direzione di Cavalese e Tesero.