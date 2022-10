Il mercatino di Natale a Castelrotto sull'Alpe di Siusi, Alto Adige

Informazioni, date e orari del mercatino di Natale di Castelrotto

Calendario delle aperture

A dominare sono il verde dei rami di pino, il legno, le mille luci bianche e rosse e l’inconfondibile profumo del Natale. Asull’Alpe di Siusi (provincia di), ilinvade letteralmente l’intero piccolo paese, trasformandolo in una rappresentazione talmente suggestiva da sembrare un’immagine ideale di come il Natale dovrebbe essere.(per il calendario esatto si può consultare lo specchietto riepilogativo a fondo pagina) le casette di legno che in altri luoghi dell’Alto Adige riempiono le piazze qui si incastonano tra le strette vie e la chiesa principale, come se ne fossero gioielli e decorazioni.I cittadini di Castelrotto svelano i misteri delle loro: contadini e artigiani aprono le loro botteghe, presentano i loro prodotti sulla piazza, accostando cesti ed erbe aromatiche, sullo sfondo diilluminati solo dalla luce delle candele.Nel periodo natalizio gli stand della piazza di Castelrotto presentano l'artigianato locale, oltre ovviamente alle specialità enogastronomiche del territorio: il raffinatissimo mercatino di Natale offre infatti l’opportunità di gustare vin brulè caldo, biscotti, dolci di Natale - il tipico- i krapfen e molto altro.Il programma prevede anche lavoretti e giochi per i, mentre l'atmosfera è rallegrata da saggi di bande di ottoni, suonatori di corno, cori e cantanti, senza dimenticare le note dei grandi classici natalizi con iil 9 e 10 dicembre.Natale in montagna a Castelrotto / Kastelruther Bergweihnachtcentro storico di Castelrotto / Kastelruth (Bolzano, Alto Adige).3-4-8-9-10-11-16-17-18-23-24-26 dicembre 2022.dalle 10 alle 19.Il 24 dicembre sarà aperto dalle 10 alle 15."Kastelruther Spatzen" in concerto il 9 e 10 diucembre alla sala da tennis di Telfen/Castelrotto.Maggiori informazioni e programma comnpleto sul sito ufficiale di Castelrotto e dell' Alpe di Siusi