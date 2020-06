Itinerario tra i luoghi della Gorizia nascosta tra passaggi segreti e leggende

Sappiamo che sono opere monumentali, piazze affollate, palazzi nobiliari e nomi altisonanti i luoghi che affollano le guide turistiche ma sappiamo altrettanto che sono gli angoli più nascosti o le vie dal nome curioso quelle che racchiudono più di ogni altro luogoÈ proprio con l’intento di assaporarne la sua essenza curiosa e inaspettata che si può intraprendere un viaggioL’itinerario può iniziare alternativamente da, dove sorge Villa Vervega definita frutto di un progetto “sconcio e irreparabile” dalle istituzioni ottocentesche, da via Angiolina, strada che ricorda un grande amore passato, oppure da viale Trieste dove si può scorgere quella che fino al 1958 era una famosa casa di appuntamenti.Percorrendo le vie dici si rende subito conto del perché viene chiamata “città giardino” e del perché fu scelta come residenza dalla ricca borghesia asburgica. Ricordo del suo passato è il Civico Stabilimento Bagni diche, a fine Ottocento, l’amministrazione comunale decise di aprire al pubblico per trasformare Gorizia nella “Nizza austriaca”.Per chi invece volesse ammirare un edificio unico nel suo genere e che richiama una decorazione molto diffusa nel mondo austroungarico, può recarsi al: la Palazzina de’ Grazia è una villa con pareti esterne completamente decorate a stucco, con armoniose volute che si accompagnano a decorazioni floreali, mascheroni e putti.Fulcro del viaggio alla scoperta dei segreti di Gorizia è, uno dei luoghi simbolo della città. Prima di arrivarci però, vale la pena fermarsi all’angolo tra Corso Verdi e via Oberdan per ammirare ildove, il 21 marzo 1797, ci soggiornò Napoleone Bonaparte.Piazza Vittoria, invece, è il salotto della città, opera dell’architetto goriziano Nicolò Pacassi. Nella memoria dei goriziani rimangono bene impressi alcuni vecchi edifici, ora demoliti, che sorgevano in quei luoghi e che potrebbero raccontare storie di un violento passato. La caserma di fanteria, per esempio, era stata una macchina da guerra che, allo scoppio del primo conflitto mondiale, fece arruolare un gran numero di soldati: il reclutamento era crudele e improvviso, venivano infatti posti dei cordoni ai due capi del Corso e chiunque si trovasse sul marciapiede veniva fermato e condotto in caserma per poi essere arruolato alla frontiera polacca.Da Piazza Vittoria l’itinerario può proseguire lungo, una delle strade più antiche della città.Adesso lungo la via si possono trovare numerose botteghe ma un tempo, proseguendo verso la sua estremità, i negozi si diradavano e la strada si apriva su un grande prato oltre il quale proseguivano le strade per lae per il resto della regione. Di notte, per evitare ingressi sgraditi, in questo punto della strada veniva calato untalmente imponente che la strada venne battezzata con il suo nome.Da queste parti sembra ci fosseroche rimandavano alle profonde cantine e ai pozzi ancora esistenti in questa antica strada. Attorno a questi passaggi sono ruotate sempre misteriosee si dice che anche ilavesse avuto camere sotterranee e corridoi che lo collegavano alla campagna, ad altri manieri o punti strategici di Gorizia.L’itinerario attraverso lasi può chiudere risalendo, il cui nome evoca una storia miracolosa. Si narra che a una pastorella che si trovava su quel monte apparve la Madonna che le chiese di costruire un tempio: arrestata dall’autorità politica per il suo racconto, la ragazza riuscì a evadere per ben due volte in circostanze misteriose. Riconosciuto il miracolo, durante i lavori di edificazione della chiesa si sono susseguiti altri straordinari segnali divini come il ritrovamento di vari oggetti simboleggianti la Madonna.