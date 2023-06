La Notte delle Farfalle a Bordano

Informazioni, data, orari e prezzi della Notte delle Farfalle

Calendario delle aperture

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Immaginatevi tanti Indiana Jones che, muniti di speciali torce e capitanati da un entomologo, penetrano nottetempo nel folto della foresta tropicale per scoprire cosa avviene in quei luoghi al calar delle tenebre. È la suggestiva esperienza che ladi(provincia di Udine) propone percon la suaTorna l’avventura notturna nella, 1000 metri quadrati di natura sulle pendici del Monte Simeone, nel cuore del Friuli. In questa particolare visita guidata si può osservare da vicino la vita che incomincia quando il giorno finisce nella selva pluviale, tra gigantesche falene in volo e altri animali notturni, intenti nelle loro attività. A seguire, si esce per una "caccia notturna" - solo di nome, perché a nessun animale viene fatto del male - dove si attirano gli insetti con unaper osservarli e raccontarli.Notte delle FarfalleCasa delle Farfalle, via Canada n°5, Bordano (Udine).15 luglio 2023.biglietto intero 12 euro;ridotto over 65: 11 euro;ridotto dai 3 ai 10 anni: 10 euro;sotto i 3 anni: gratuito.dalle ore 21, ogni 15 minuti.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale . Tel. +39 344 2345406.la Casa delle Farfalle si trova a 10 minuti dall’uscita “Gemona Osoppo” (autostrada A23). Usciti dall'autostrada, al semaforo di Gemona-Campagnola svoltare a sinistra, proseguire per circa 2 km verso Trasaghis poi, percorso il ponte di Braulins, svoltare a destra per Bordano.