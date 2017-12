La Festa del Fasin la Mede a Sutrio

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

Per gli amanti delle atmosfere bucoliche e di un passato contadino in parte lontano la festarappresenta un appuntamento imperdibile.Qui ai piedi del monte Zoncolan, in piena Carnia, l’ultima domenica di luglio (quest’anno il) si è soliti inscenare i lavori della fienagione per avvicinare grandi e bambini alle tradizionali attività di falciatura dell’erba e alla composizione di, “las Medes” per l’appunto.In passato le donne salivano di mattina presto sullo Zoncolan, sparpagliavano, la raccoglievano ine poi la riportavano a casa la sera caricando sulle spalle pesanti gerle.Proprio in occasione di questa festa, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, si susseguono lee donne e uomini del paese vestiti con gli abiti tradizionali fanno rivivere questo antico lavoro; i “setors” (gli uomini) falciano l’erba e “las vores” (le donne) costruiscono i covoni di fieno.Ad allietare i visitatori anche un gustosoda sperimentare facendo tappa negli stavoli, le caratteristiche baite col tetto spiovente che punteggiano la Carnia.E poi tante altre attività all’aria aperta: passeggiate naturalistiche, biciclettate, balli, esibizioni e shopping nel: Fasin la mede: Sutrio (Udine): 29 luglio: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica e rievocazione di antichi mestieri: suldella Carnia: siamo in Friuli Venezia Giulia a circa una settantina di chilometri da Udine ; Sutrio è raggiungibile percorrendo l'autostrada A23 Udine-Tarvisio con uscita Carnia.Scopri tutti gli altri eventi in Friuli