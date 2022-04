Sagra del Cuscus Tabarchino a Carloforte

Informazioni utili, date e orari della sagra

è la location ideale per la, oggi ribattezzata, un festival internazionale dedicato(cous cous), piatto a base di semola cotta a vapore condita con verdure e spezie, con profonde radici tabarchine.Sono già state annunciate le date della prossima edizione -- ma per il programma bisogna attendere ancora un po'. Sappiamo comunque che l'evento propone tre giorni di appuntamenti per valorizzare le potenzialità enogastronomiche locali partendo dal suo piatto simbolo (il “Cascà”), diffuso in tutto il Mediterraneo.Per questo gli organizzatori invitano nell’Isola di San Pietro cuochi provenienti da tutti i paesi dove si consuma il cous cous, dalla Sicilia al Magreb, per dar vita a laboratori e scambi culturali, eventi esperienziali e enogastronomici, esposizioni di utensili e prodotti legati a questa eccellenza.Non mancherà il villaggio espositivo con le migliori specialità agro alimentari e le bancarelle per le degustazioni, vero motivo d'interesse per i tanti visitatori che affollano la sagra.Il Cascà Festival è anche un'occasione per visitare l'Isola di San Pietro; ricordiamo a tale proposito che solitamente sono previste riduzioni sul prezzo dei traghetti Delcomar in partenza da/per Portovesme e Calasetta proprio in questi giorni.A chi è interessato agli appuntamenti in zona ricordiamo che in giugno si svolge laCascà Festival - Festival Internazionale del cus cus di CarloforteCarloforte (provincia del Sud Sardegna).dal 30 settembre al 2 ottobre 2022.maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.i traghetti per Carloforte partono Portovesme o Calasetta.I traghetti Delcomar da Calasetta o Portovesme impiegano circa 30/40 minuti per la traversata, sono giornalieri e notturni, prenotabili.