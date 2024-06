Tria Turris, il Festival degli artisti di strada nel Medioevo a Chiusi

Storia e tradizione

Il, è un evento imperdibile nella cittadina di, in provincia di Siena . La manifestazione, organizzata dall’Associazione Terzieri di Chiusi, si sviluppa solitamente su tre giornate nell’ultimo fine settimana di giugno, in occasione della festa della patrona. Per quest’anno l’appuntamento è nel weekend delIl contesto storico racconta che intorno alla metà della libera città di Chiusi, da sempre contesa tra i Guelfi di Perugia e i Ghibellini Senesi, finalmente batte moneta propria, dopo anni di pestilenze, carestie e continue guerre che per lungo tempo hanno decimato la popolazione di quella che era all’epoca la più strategica città portuaria sulla valle del Clanis.Durante i(quest’anno dal 21 giugno al 4 luglio 2024), martirizzata molti secoli prima, i trein cui è diviso il paese (Terziere Sant'Angelo, Terziere Santa Maria e terziere San Silvestro) si sfidano al Palio delle Torri per ottenere le chiavi della Città e il potere assoluto sugli altri due, nonché l'onere e l'onore di difendere la Santa. Così, tra danze, banchetti propiziatori, tornei di spade, musicanti, giocolieri, mercanti, sbandieratori, arcieri, armigeri, nobili, dame e cavalieri, il popolo della Libera Città di Chiusi si prepara al Tria Turris.La location del festival non poteva che essere il delizioso, dove si alternano artisti condi ogni tipo: giullari, acrobati, trampolieri, maghi, musicanti, compagnie teatrali, mangiafuoco e tamburini, per un suggestivo viaggio nel passato. C’è un po’ di tutto: battaglie, tornei, artigiani d’altri tempi, falconieri e un grande corteo storico lungo i vicoli del paese, fino ad arrivare al, puntualmente in programmaAnche la gastronomia fa la sua parte con le tre storicheche propongono i piatti tradizionali, la carne cotta nei caratteristici Foconi, le specialità tipiche di cacciagione e del vicino lago, senza dimenticare i famosicome vuole la tradizione chiusina.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il ostro articolo sui principali festival degli artisti di strada in Italia : Tria Turris, Festival degli artisti di strada nel Medioevo: centro storico di Chiusi (Siena).: dal 28 al 30 giugno 2024.Venerdì 28 giugno 2024Ore 18 Piazza Duomo: Gira e rivolta dal Duomo alla Porta, caccia al tesoro nella Chiusi medievale.Dai 6 ai 10 anni (su prenotazione al 3391222159)Dalle ore 18 Mercatino medievale.Dalle ore 19 Centro storico: spettacoli itineranti artisti di strada - Fire Aida, Circo Sonambulos Giullari, Le Bestie di bacco, Compagnia Alchimia, Il Paggio dei CLerici Vagantes, Ruros Band, Trata Burata.Dalle ore 20 Cene nelle Taverne dei Terzieri.Sabato 29 giugno 2024Dalle ore 10 Mercatino medievale.Ore 17:30, Il Prato (Piazza Vittorio Veneto): Ars Joculatoris. Laboratorio di piccolo circo/giocoleria per bambini.Ore 18:30, Il Prato (Piazza Vittorio Veneto): Disfida medievale di tiro con l'arco. Duello tra gli arcieri di Cetona e della Città di Chiusi.Dalle ore 19 Centro storico: spettacoli itineranti artisti di strada - Shezan, Castel's Drummers, Juriy Longhi, Kalu Giullare, Riuros Band, Trata Burata, Le Bestie di Bacco.Dalle ore 20 Cene nelle Taverne dei Terzieri.Domenica 30 giugno 2024Dalle ore 10 Mercatino medievale.Dalle ore 17 Corteo storico e XXIII Palio delle Torri.Dalle ore 19 Centro storico: spettacoli itineranti artisti di strada - Shezan, Fire Aida, Campagna del Grifoncello, Riuros Band, Castel's Drummers, Juriy Longhi, Kalu Giullare, Riuros Band, Trata Burata, Le Bestie di Bacco, Compagnia Alchimia, Sbandieratori e Tamburini dei Terzieri della iIttà di Chiusi.Dalle ore 20 Cene nelle Taverne dei Terzieri.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook ufficiale.: dall’Autostrada A1 uscita Chiusi-Chianciano T. e da lì seguire le indicazioni per Chiusi.Principali città nei dintorni: Città della Pieve (10 km), Chianciano Terme (12 km), Castiglione del Lago (20 km), Perugia (50 km), Siena (82 km).