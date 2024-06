Il Carracino Rassinese a Rassina

Informazioni, date e programma del Carracino Rassinese

Nel Casentinese è di nuovo tempo della sfida del, ormai giunto alla XI edizione. L’appuntamento è per, quando a(capoluogo del comune sparso di, provincia di Arezzo ) ritroviamo questa manifestazione nata nel 2014 e cresciuta rapidamente fino a diventare una delle più amate da queste parti.In occasione del Carracino i(Lama, Borgo, Villarosa e Di là dal Ponte) in cui è stato suddiviso il paese si sfidano nel campino adiacente la chiesa parrocchiale, dove viene allestita una lizza centrale. Qui si trova una sagoma da colpire, ispirata nelle forme a quella della più famosa Giostra del Saracino di Arezzo . Diversamente da questa, però, a Rassina i rioni non si sfidano a cavallo, ma a bordo di unadove il giostratore si sistema impugnando una lancia. La carriola, a sua volta, è spinta da un compagno di squadra e sono previsti due giostratori per rione, accompagnati nell’impresa da altrettantiIn vista della gara, nelle settimane precedenti tutti i rioni organizzano divertenti, sempre molto partecipate.: Carracino Rassinese: Campo di San Martino, Rassina (Castel Focognano, Arezzo).: 29 giugno 2024.: ingresso gratuito.Mercoledì 26 giugno 2024Presentazione delle nuove carrette e presentazione dei nuovi cavalieri (Carracino e Young Carracino), estrazione delle carriere e prove libere. Sarà inoltre presentata "La Lancia d’Oro” celebrativa della 11° edizione.Giovedì 27 giugno 2024“Young Carracino”. I giovani cavalieri dei quattro rioni si sfidano in un Carracino tutto per loro.Venerdì 28 giugno 2024La Provaccia.Sabato 29 giugno 2024Ore 20:30 da Piazza Mazzini: sfilata dei rioni per il borgo storico di Rassina per poi ritrovarsi al campo di gara.Ore 21:30 Carracino Rassinese.A seguire, festeggiamenti di rito per il rione vincitore.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale.: Rassina dista 25 km da Arezzo, da dove si raggiunge percorrendo la SR 142.Principali località nei dintorni: Bibbiena (6 km), Poppi (11 km), Chiusi della Verna (17 km).