La Fiera di San Giuseppe a Percoto, Pavia di Udine

, frazione del comune sparso di, ritroviamo quest’anno la. L’appuntamento con la 72° edizione è per due fine settimana consecutivi, rispettivamente l’, nelle strade del paese.Siamo chiaramente in provincia di Udine , e a organizzare la manifestazione ci pensano le locali associazioni sportive, culturali e sociali, che come sempre propongono un programma per tutti i gusti e tutte le età. C'è il calssicocon le specialità enogastronomiche e la pesca di beneficenza, ma anche il, l'intrattenimento per adulti e bambini, mostre, raduni di auto e moto d’epoca, musica dal vivo e incontri. Ecco nel dettaglio l’agenda completa.Ore 20 briscola enogastronomicaOre 21 musica in enoteca con DJ Ramirez.Ore 21:30 concerto con Mercury Prophecy.Ore 14:30 giro con cavalli e carrozze.Ore 18 inaugurazione festeggiamenti.Ore 19:30 cena del Motociclista.Ore 21 Musica in enoteca con DJ Max.Ore 21:30 concerto con Killing Club.Ore 9 - 37° motoraduno, 20° trofeo Donna in Moto e 2° memorial Roberto Tami.Ore 10:30 aperitivo nel Parco di Villa Caiselli con DJ Kris Simon.Ore 11 musica in enoteca con DJ Tony Esse.Ore 13:30 musica rock con No Surprize e a seguire con gli Zero-Six.Dalle 18:30 intrattenimento e attività per i bambini dell'asilo, a seguire cena con le famiglie.Ore 20 briscola enogastronomica.Ore 21 musica in enoteca con DJ Enrico.Ore 21:30 concerto con i WTF?! PartyBand.Ore 19 cena sociale e di solidarietà con l'intrattenimento di Sdrindule & D.B. e la musica di Renè.Ore 21 musica in enoteca con DJ Max.Ore 9:30 - 8ª Festa di Primavera e sfilata di eleganza per cavalli e carrozze.Ore 10:15 - 14° raduno Fiat 500 e auto d'epoca.Ore 11:15 - 12° raduno Vespa e Lambretta e 2° incontro Ciao e Piaggio.Ore 14 Balli di gruppo con Cuori in Pista.Ore 16 musica in enoteca con DJ Enrico.Ore 16:30 ballo con Orchestra '90.Fiera di San GiuseppePercoto, fraz. di Pavia di Udine (Udine).8-9-10-15-16-17 marzo 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina Facebook della fiera e sul sito del Turismo del Friuli-Venezia Giulia Percoto si trova circa 14 km a sud del centro storico di Udine, da dove si raggiunge percorrendo Viale Palmanova e poi SP2. Per chi arriva da Palmanova (10 km), invece, si percorre la SR352 e SP78.