La Festa del Mandorlo ad Arquà Petrarca

Laad Arquà Petrarca , in provincia di Padova , va in scena quest’annoper la 5° edizione. La manifestazione, inizialmente in agenda per domenica 3 marzo, è stata rinviata a causa del maltempo, ma da queste parti non ci si perde mai d’animo: slitta solo in avanti nel calendario di una settimana, ma si farà.È una festa che arriva sul finire dell’inverno, ma che: si celebra infatti la stagione del risveglio della natura e della, di cui il mandorlo è uno dei protagonisti più affascinanti.Siamo in uno dei borghi più belli del Veneto , dove la giornata comincia al mattino (ore 11) con l’incontro “Il Mandorlo nei Colli Euganei: paesaggio, coltura, futuro” a cura del Prof. Antonio Mazzetti presso la Foresteria Callegari. Si prosegue al pomeriggio con la(partenza alle ore 14 dal sagrato della Chiesa Santa Maria Assunta).Per tutta la giornata c’è il, ma non solo: ci si può riempire la pancia assaggiando le gustose ricette a base di mandorle nei ristoranti e provando i panini e l’immancabile buon vino allo stand della Pro Loco.Alessandro ZangrilliFesta del MandorloArquà Petrarca (Padova).10 marzo 2024.ingresso gratuito.Dal mattino al tramonto: mercatino per le vie del borgo.Ore 11 Incontro sul Mandorlo nei Colli Euganei presso Foresteria Callegari.Ore 14 Passeggiata guidata tra i mandorli in fiore.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco.Arquà Petrarca si trova 23 km a sud-ovest di Padova e a soli 6 km da Monselice Per chi arriva da sud con l'autostrada A13, l'uscita consigliata è quella di Monselice, mentre chi arriva da nord può uscire a Terme Euganee oppure a Monselice.