La sagra della giuggiola nel borgo di Arquà Petrarca

Quando le foglie gialle cadono sui nostri vialetti e il sole inizia ad essere timido, si fa strada dentro di noi quella voglia irrefrenabile di sagra. In, il borgo di- il paese che Petrarca scelse come ultima dimora - ospitala, piccolo frutto appartenente alla categoria dei frutti dimenticati.Originaria della lontana Siria e introdotta in Italia dai Romani - che la chiamavano Zyzyphum (da cui deriva il dialettale veneto “zizzola”) -, laresta un frutto di produzione famigliare e legato quasi esclusivamente all’area deiMarrone, simile ad un’oliva, polpa bianca e sapore “subacido-dolciastro” che, è ricchissima di vitamina C oltre che piena di proprietà mediche antinfiammatorie.Tornando alla sagra, quello che colpisce è innanzitutto la sua collocazione: Arquà Petrarca è uno dei, fa parte del ristretto club dei “” e rappresenta una; le bancarelle si snodano infatti dal centro del paese fino alla cima, dove sorge lae passeggiare lungo quelle stradine è un’esperienza indimenticabile.Tutt’intornosu cui si inerpicano tralci di viti, porticine affiancate da profumati roseti, giardini segreti da cui sbucano alberi di giuggiole e alberi di rossi melograni ( “L'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno, da' bei vermigli fior”). Arquà è esattamente la ricostruzione in terra di come mi immaginavo da piccolae i suoi giardini pensili: un, un’isola felice.Leespongono naturalmente tutti i: mandorle, noci, fichi secchi legati in bucoliche ghirlande, uva moscata, zucche, melograni, castagne, funghi...La regina della festa è la, che si può gustare fresca, sottospirito, in marmellata, dentro a torte e bisc otti, tra cui i classici zaèti o zaletti ( biscotti tipici con farina di mais e uvetta), nel liquore del posto (il “Brodo di giuggiole”) o nei cioccolatini.Accanto ai frutti della terra,di ogni tipo, dalla bigiotteria con la pasta di sale, agli articoli fatti all’uncinetto, dai fermaporta alle parures medioevali.I consigli di acquisto: le borse fatte con le buste riciclate del caffè, i frutti vari a vostra scelta, una fetta di torta artigianale, gelato all’uva fragola, sughi d’uva da passeggio e giuggiole naturalmente!I consigli di non acquisto: il “Pan biscotto”, un pane secco che una volta si usava al posto della cena tuffato in un rassicurante caffellatte, viene venduto a 4 euro al sacchetto.Il consiglio logistico: raggiungerla al mattino, perché nel pomeriggio è affollatissima.L’espressione che più s'addice: “Sono andato in brodo di giuggiole!”, ovvero "andare in solluchero, uscire quasi di sé dalla contentezza" (Treccani).Festa delle GiuggioleArquà Petrarca (Padova).2 e 9 ottobre 2022.ingresso gratuito.sagra.dalle 9 al tramonto.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata, sul sito della Pro Loco e sulla sua pagina Facebook Arquà Petrarca si trova 23 km a sud-ovest die a soli 6 km daPer chi arriva da sud con l'autostrada A13, l'uscita consigliata è quella di Monselice, mentre per chi arriva da nord l'uscita più vicina è quella di Terme Euganee.Autore dell'articolo: Silvia Ronconi