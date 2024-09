La Fiera Nazionale della Zucca di Piea

Programma

Informazioni utili, date e prezzi della Fiera della Zucca

Calendario delle aperture

Ritorna ladi, in provincia di. Conosciuta anche come “”, la manifestazione giunge quest'anno alla 22° edizione nel fine settimana delLa fiera anima tutto il: Piazza Bombrini, Piazza San Rocco, via Roma e Piazza Italia con stand gastronomici, bancarelle, esposizioni, il concorso della zucca più grossa, mostre, musica, spettacoli itineranti e intrattenimento per tutte le età.Si comincia ilsera con il live dei Cuatro Vientos al Circolo Bar Bun Km0 (ore 22), mentre alpomeriggio è in programma la camminata "Favolosa" immersi nel verde (ore 14:45, Piazza Italia). Alle ore 20 in Piazza Bombrini apre logestito dalla Pro Loco, che per l’occasione propone la cena della zucca, prima di lasciare spazio alla musica dei Supramonte (ore 22).Laalle ore 8:45 nel centro storico c’è l’apertura ufficiale della Fiera Nazionale della Zucca con il mercato e l’immancabile(Piazza Italia). Alle ore 12 in Piazza Bombrini è il momento del Pranzo della Zucca, mentreper tutta la giornata sono previsti gli spettacoli itineranti nel paese. Alle ore 15:30 in Piazza San Rocco concerto della'Orchestra Loris Gallo.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più importanti sagre della zucca in Italia Fiera Nazionale della Zucca – La Zucca delle Meravigliecentro storico di Piea (Asti).27-28-29 settembre 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito del Comune e sulla pagina Facebook della Pro Loco. Penotazioni: tel. 3396372708 oppure 3479643583.per raggiungere Piea da Asti (20 km), imboccare in auto la SS 458, superare Serravalle e continuare per Cortanze e proseguire fino a Piea seguendo le indicazioni.