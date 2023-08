Il MediTa Festival a Taranto

Programma

Informazioni, date, orari e prezzi del MediTa Festival

Calendario delle aperture

Settembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

È in arrivo la 4° edizione del, in calendario Taranto . Per chi non lo conoscesse, il MediTa è il Festival del Mediterraneo che unisce il pop alla musica sinfonica, ed è un progetto dell’, in collaborazione con il Comune di Taranto e patrocinato da Provincia di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura.La location è delle più suggestive: l’appuntamento è infatti ogni sera sulla, dove alle ore 21 si esibiscono gli artisti invitati. Di seguito riportiamo il programma completo.CLEMENTINO & L'ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA. Direttore Roberto Molinelli.VEGA 80 (evento libero e gratuito).NOEMI & L'ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA. Direttore Valter Sivilotti.ERMAL META & L'ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA. Direttore Piero Romano.MediTa FestivalRotonda del Lungomare, Taranto.dal 7 al 10 settembre 2023.i biglietti sono in vendita su TicketSms.Clementino: biglietti a partire da 22 €.Noemi: biglietti a partire da 16,50 €.Ermal Meta: biglietti a partire da 16,50.La serata con i Vega 80 è a ingresso gratuito.ingresso ore 20, concerti alle ore 21.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e al tel. 392/9199935.la Rotonda del Lungomare si trova sul Lungomare Vittorio Emanuele III, proprio davanti al Palazzo del Governo.Dalla stazione FS di Taranto si raggiunge a piedi in 25 minuti.