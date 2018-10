I mercatini di Natale a Taranto

Informazioni utili, date e orari del villaggio

Calendario delle aperture

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La location rimanda all’estate, ma è proprio questo il bello.Non capita dappertutto di trovare Babbo Natale in barca, in mezzo al mare. A Taranto invece sì.La V edizione de “” si svolge infatti quest’annopresso il porto turisticodi Taranto ed è unico nelle sue modalità in tutta Italia, come dimostra il crescente successo in termini di pubblico anno dopo anno.Lo scopo del progetto è quello di valorizzare proprio il mare assieme agli artigiani e alle imprese locali, fornendo ai bambini la possibilità di divertirsi e giocare come si faceva una volta, trasmettendo loro la bellezza e l’importanza del mare. Per questo Babbo Natale non arriverà a bordo della canonica slitta, ma inNelle giornate dei Villaggio di Babbo Natale il Molo Sant’Eligio sarà trasformato in un, con le tradizionali casette che propongono dolciumi e specialità enogastronomiche (tra cui gli immancabili vini, l’olio, le confetture, i prodotti da forno, i taralli e i legumi), oltre al classicoL’evento è aperto al pubblico con ingressoe propone diverse attività per le famiglie come escursioni in mare, laboratori artistici con gli Elfi e laboratori culturali, clown, l’ufficio postale di Babbo Natale, il truccabimbi, oltre alla presenza di trampolieri, mascotte e dello spettacolo di un mago per bambini direttamente dagli studi Mediaset.Il Villaggio di Babbo Natale…sul mareMolo Sant’Eligio, Taranto.dal 14 al 16 dicembre 2018.venerdì dalle 16 alle 23;sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.il Molo Sant’Eligio si trova in Corso Vittorio Emanuele II nel Borgo Antico di Taranto. È ovviamente raggiungibile in barca o in auto; a tal proposito segnaliamo che esistono alcuni parcheggio lungo il corso oppure oltre il Ponte di Porta Napoli, in Piazzale Democrate.