Gite in Lombardia: quattordici idee per una gita fuoriporta

Gite in Lombardia con quattordici itinerari proposti da Trenord nella terza edizione della guida realizzata con Lonely Planet per scoprire la Lombardia senz’auto.Idee per una gita in Lombardia? Trenord con la collaborazione di Lonely Planet ha pubblicato la terza edizione della guida “Gite in treno - 14 itinerari in Lombardia senz’auto” per incoraggiare viaggiatori e turisti a partire in treno alla scoperta di destinazioni famose e angoli nascosti in Lombardia. La guida ideata da Trenord è scaricabile nel formato PDF sul sito Lonely Planet . Le gite in Lombardia sono sempre più in voga tra i cittadini lombardi con numeri che parlano chiaro: dall’inizio dell’anno, sono già 3,7 milioni i passeggeri che hanno viaggiato in treno verso destinazioni turistiche regionali nei fine settimana e nei giorni festivi. Più di 19mila clienti hanno acquistato uno dei biglietti speciali delle “Gite in treno”, pacchetti proposti da Trenord che appagano la voglia dei turisti di visitare la Lombardia.Le gite in Lombardia sono sempre più gettonate tra i turisti e Trenord da anni lavora per proporre itinerari che integrano il viaggio in treno a esperienze in regione. I prodotti sono pensati per diversi target: appassionati di arte e di natura, sportivi, famiglie, ragazzi, camminatori. L'obiettivo è quello di promuovere in Lombardia un turismo sostenibile di prossimità.Sul tema gite in Lombardia si è espresso Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord, in occasione del lancio nella nuova guida ideate da Trenord e Lonely Planet: “La propensione a utilizzare il treno verso destinazioni turistiche è in costante crescita, in Lombardia. Con i nuovi itinerari e la terza edizione della guida realizzata con un player come Lonely Planet mettiamo in campo uno sforzo aggiuntivo per intercettare nuovi flussi nei mesi estivi. Vogliamo sfruttare al massimo il potenziale della nostra offerta, che con 2.200 corse giornaliere su oltre 460 stazioni non ha pari in Italia”.Tra le gite in Lombardia che possono essere effettuate con i treni Trenord c’è una vasta possibilità di scelta: le gite verso i laghi lombardi, quelle verso i grandi parchi divertimento del Garda, Gardaland su tutti, la passeggiata sulle cime della Valsassina, la traversata di una valle a 140 metri d’altezza sul ponte tibetano più alto d’Italia, la visita a Castel Baradello e due passi sul Lario, una giornata di divertimento in un parco acquatico. Le proposte Trenord sono ideate per rispondere alle esigenze di diversi target, dagli sportivi, agli appassionati d’arte e natura, ai ragazzi, e guardano alla sostenibilità e alla convenienza. Per alcuni itinerari sono previsti prezzi dedicati alle famiglie.Tra le gite in Lombardia proposte ai viaggiatori da Trenord troviamo anche nuovi itinerari per i grandi parchi acquatici che si trovano sul Garda, come Parco Cavour e Caneva Aquapark, e per il Parco Giardino Sigurtà, capolavoro panoramico e naturalistico a Valeggio sul Mincio. Nuove destinazioni tra le gite in Lombardia sono anche la Valsassina, con il biglietto ideato da Trenord treno+bus “Valsassina Pass”, il Ponte nel Cielo, ponte tibetano in Val Tartano, e Castel Baradello, in quel Como. Tutti i dettagli sulle gite in Lombardia, sugli itinerari e sulle modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito Trenord Tra gli itinerari proposti da Trenord nella guida dedicata alle gite in Lombardia troviamo le seguenti 14 mete: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Desenzano del Garda, Peschiera del Garda, Mantova, Varenna, Chiavenna, Pavia, Cremona, Lecco, Luino, il Lago d’Iseo e la Franciacorta.Quattordici mete per vivere esperienze classiche o insolite: che sia la visita al Cenacolo di Leonardo da Vinci seguita dalla scoperta dello street food cinese di Via Paolo Sarpi, una gita in battello tra le eleganti ville del Lago di Como, un trekking in Valsassina, un tour di degustazione tra le cantine della Franciacorta, la guida ideata da Trenord propone tutte le indicazioni necessarie per organizzare una gita di un giorno o un viaggio di più giorni, tutto senz’auto.Tra le gite in Lombardia presentate nella guida Lonely Planet iniziamo con Milano e citiamo come tappa fondamentale Il Cenacolo, dipinto da Leonardo da Vinci sulle pareti del refettorio della Basilica di Santa Maria delle Grazie con la tecnica a tempera e olio su intonaco anziché ad affresco. La visita va prenotata (02 92 80 03 60, oppure sul sito ufficiale del Cenacolo o su Vivaticket ). Se si dedica una giornata alla visita di Milano non può mancare un passaggio da Brera: con la celebre Via Solferino, dove c’è la storica sede del Corriere della Sera, con la Chiesa di San Marco in Piazza San Marco 2, e con Via Brera dove è possibile visitare la Pinacoteca di Brera, una delle più importanti collezioni d’arte in Italia.Altra immancabile gita in Lombardia è quella a Pavia: tra le tappe indicate nella guida Lonely Planet troviamo Castello di Sant’Alessio, luogo adatto per una gita domenicale in compagnia di tutta la famiglia; il parco, infatti, propone laboratori didattici per bambini e ospita eventi di vario tipo. Sempre a Pavia troviamo La Certosa, capolavoro del Rinascimento italiano. Per raggiungerla si può seguire un comodo itinerario ciclabile che partendo dal Ponte Coperto di Pavia segue l’antica via fluviale del Naviglio Pavese. Ma si può usare anche l’autobus (linee 93 e 175): scendete alla fermata Certosa sulla SS35 e percorrete il viale alberato (1 km). Se infine volete provare una prelibatezza tipica del Pavese, non potete perdervi una tappa alla Pasticceria Vigoni, la più antica pasticceria della città, in attività dal 1878; è grazie al suo fondatore se in Italia esiste la Torta Paradiso.Tra le imperdibili gite in Lombardia non potevano mancare le perle del Garda, Desenzano del Garda, Peschiera del Garda. Desenzano, a due passi da Milano, Verona e Mantova, è la porta di ingresso al Lago di Garda. Proprio da Desenzano partono i battelli che collegano i borghi lacustri. La cittadina bresciana merita una passeggiata nel centro storico e sul lungolago con la popolarissima spiaggia Desenzanino. Piazza Malvezzi è l’angolo più grazioso della città; con il cinquecentesco Palazzo Todeschini e il Porto Vecchio è, infatti, come trovarsi in un angolo di Venezia in terra lombarda. Dall’imbarcadero partono i battelli per i bellissimi paesi lacustri. Sirmione incanta con la Rocca Scaligera, il centro medievale e il sito archeologico delle Grotte di Catullo. Tappa imperdibile a Gardone Sopra, città-giardino che si arrampica sui versanti collinari, immersa nella quiete e nel verde, con la possibilità di visitare il Vittoriale, celebre dimora di Gabriele D’Annunzio.Chiudiamo con una citazione per Peschiera del Garda, dove è possibile visitare la Fortezza che fa parte del sito UNESCO seriale “Le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar occidentale”. La fortezza di Peschiera controllava il lago e i contatti con i territori veneziani a ovest e a nord, dove correva il confine con il vescovado di Trento, che faceva parte del Sacro Romano Impero.