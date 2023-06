La Sagra della Ciammella a Cancellu di Mentana

Informazioni utili per partecipare alla sagra

Calendario delle aperture

Ladi Mentana (provincia di Roma) è un appuntamento ormai classico dell’estate locale. La sagra giunge infatti allae si svolgein Piazza Dalla Chiesa nell’ambito della 22° Festa del Rione 5 Pini.Il termine dialettale Ciammella a Cancellu (in italiano “ciambella a cancello”) indica la tipicadi Mentana, una specialità che viene preparata tutto l’anno, ma in particolare in occasione delle principali feste religiose e delle sagre. Non si tratta di un dolce in senso stretto, quanto piuttosto di untra i cui ingredienti figurano il vino bianco, l’olio extra vergine di oliva e i, da affiancare (tradizionalmente) a salumi e vino. Si hanno testimonianze scritte dell’esistenza di questo prodotto fin dal ‘700, quando già veniva consumata dalla Confraternita di San Antonio Abate.La ciammella è ovviamente protagonista della sagra e deglima gli ospiti possono trovare anche il mercatino, spettacoli, musica e animazione tutte le sere a partire dalle ore 18. La festa si conclude domenica 2 luglio alle ore 24 con lo spettacolo pirotecnico.Sagra della Ciammella a CancelluMentana (Roma).dal 28 giugno al 2 luglio 2023.ingresso gratuito.Mercoledì 28 giugno ore 21:30 esibizione ASD Top Dance AcademyGiovedì 29 giugno ore 21 musica live con Assetto Variabile.Venerdì 30 giugno ore 21 musica live con The Music Live Show.Sabato 1 luglio ore 21 musica live con Made in Italy.Domenica 2 luglio ore 21 musica live con La Bottega dell’Arte.maggiori informazioni sono disponibili su Visit Bracciano e sul sito del Rione 5 Pini Mentana si trova circa 25 km a nord-est del centro di Roma , da dove è raggiungibile prendendo l’uscita 12 del GRA e proseguendo su Via Belmonte in Sabina e poi SP Nomentana Bis.