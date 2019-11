I mercatini di Natale a Mentana

Informazioni utili, date e orari per partecipare

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna per la quarta edizione “”, l’evento natalizio del comune di, in provincia di, che coinvolge con mercatini e animazioni uno dei borghi più belli del Lazio L’appuntamento è fissato percon un ricco programma che prevede spettacoli e intrattenimento per i più piccoli, gastronomia con vendita e assaggi di prodotti locali, musica e allegria in strada e, ovviamente, l’immancabileche propone artigianato locale e addobbi per le festività.Gli appuntamenti si svolgono in via Moscatelli (dal civico n°105 al n°145) e iniziano alle 9 del mattino per terminare alle ore 22.Agli ospiti che arrivano da fuori paese è riservato un parcheggio non distante dall’evento.La manifestazione e il parcheggio sono accessibili anche ai disabili.Natale al Rione Moscatellivia Moscatelli, Mentana (Roma).1 dicembre 2019.dalle 9 alle 22.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune.Mentana si trova circa 23 km a nord-est del centro di Roma, da dove è raggiungibile percorrendo via Nomentana.