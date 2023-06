La Sagra del Panino della Nonna a Giovinazzo

Informazioni utili, date e prezzi della sagra

La Giovinazzo è ormai da tanti anni uno degli appuntamenti clou dell’estate locale. La festa, nata quasi per gioco nel 1996, è cresciuta a ogni edizione fino a diventare ciò che è oggi, ovvero un importante evento che promuove e valorizza i prodotti tipici della tradizione gastronomica pugliese, senza tralasciare loLadella Sagra del Panino della Nonna si svolge l’nell’Area Mercatale (Piazzale Salvo D'Acquisto). Come sempre, protagonisti sono i, che qui troviamo conditi con i sapori tipici regionali, tra cui tanti prodotti sottolio e sottaceto come pomodori, melanzane, carciofi, peperoni, lampascioni, acciughe e tonno, ma anche frittata, ricotta forte e parmigiana.Lenascono dall’antica abitudine di preparare riserve per la dispensa utilizzando le verdure e gli ortaggi appena raccolti, condendoli poi con aglio, origano, prezzemolo e capperi per poi metterli a bagno nell’olio extra vergine d’oliva, in modo da avere una riserva per tutto l’anno e abbondanza di frutti dell’orto anche fuori stagione.Oltre ai panini, alla sagra non manca ile l’area giochi per i bambini mentre ci si diverte con la. La prima sera () sul palco sono ospiti Johnson Righeira, Pippo Palmieri e Jonny Mele de “Lo ZOO di 105!” e Cesko di “Après La Classe”., invece, spazio a Cecilia Gayle, Briganti di Terra d’Otranto e i DJ di Radio Norba.Sagra del Panino della NonnaArea Mercatale, Piazzale Salvo D’Acquisto, Giovinazzo (Bari).8-9 agosto 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della sagra.dall’autostrada A14 uscita Bitonto Strada Statale 16 e 16 bis uscita Giovinazzo.La stazione FS di Giovinazzo dista 1,3 km dall’area della festa (circa 15 minuti a piedi).L’Aeroporto di Bari Palese distante meno di 10 Km da Giovinazzo.In autobus: Autolinee STP.