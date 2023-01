I Fuochi di Sant'Antonio a Giovinazzo

Informazioni, data e orari dei Fuochi di Sant'Antonio

Calendario delle aperture

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Protesa a mare, a pochi chilometri da, la cittadina diospitala manifestazione Fuochi di Sant'Antonio alle Quattro Fontane, una giornata dedicata alla tradizione locale.L'Associazione Amici della Musica anima il fuoco di Piazza della Vittoria riproponendo l'antica tradizione della festa di, solitamente celebrato il 17 gennaio. In Puglia per l'occasione è tradizione allestire grandi falò attorno ai quali, nei caratteristici “pegnatìdde” (tegami in terracotta) sono cotte le grosse fave, dette “caprjéte”, mentre in altri tegami si cucinano le braciole di carne di cavallo.È consuetudine offrire agli ospiti un piatto di caprjéte accompagnate da olive verdi e da un bicchiere di vino rosso locale, mentre attorno ai fuochi si suona e si balla con la musica popolare.Alcuni fanno risalire la tradizione al XV secolo, identificandola nei festeggiamenti per la liberazione della città della tirannia del Principe di Taranto Giulio Antonio Orsini, che nelle sue scorrerie aveva distrutto le campagne e assediato la città costringendola alla carestia. Altri, invece, la legano alla figura di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali domestici e legato al culto del fuoco.In ogni caso, come nel resto d'Italia, la ricorrenza del giorno dedicato a Sant'Antonio è considerata anche il, come testimonia un detto popolare che recita “Sand’Andunje mascechere e sune” (Sant'Antonio maschere e suoni).Nonostante la festa si svolga quest'anno ldomenica 22 gennaio per ragioni organizzative, a Giovinazzo iripropongono proprio quell'atavica tradizione dei falò, le cui ceneri fin dall'antichità venivano sparse nei campi per invocare la protezione del Santo. La serata sarà animata dal gruppo I Nati Stanchi con il loro repertorio musicale italiano.: Fuochi di Sant'Antonio alle Quattro Fontane: Piazza della Vittoria, Giovinazzo (Bari).: 22 gennaio 2023.: dalle ore 18:30.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.: ingresso libero.: siamo in, a una trentina di chilometri a nord di Bari.Giovinazzo è raggiungibile dal capoluogo seguendo la SS16.