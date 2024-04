La Sagra del Torcetto ad Agliè

Informazioni, date e programma della Sagra del Torcetto

Calendario delle aperture

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna come da tradizione primaverile laad, in provincia di. L’appuntamento con la 34° edizione è nel fine settimana del, quando in paese si celebra proprio il, il dolce tipico di Agliè, richiamando tanti turisti interessati a questa golosità.Il torcetto è unformato da un bastoncino di pasta da pane lievitata a cui viene aggiunto burro e zucchero. Il bastoncino dalla crosta caramellata viene ripiegato nel punto in cui le due estremità si uniscono assumendo una forma allungata a goccia. Proprio alladeve il suo nome.Non si sa con esattezza dove sia stato inventato per la prima volta: alcuni pensano che sia nato nella zona di(dove si svolge un’altrae dove sono nati i famosi grissini, i quali hanno la stessa tecnica di preparazione), mentre altri optano per le valli biellesi, famose per i Torcetti del Piazzo.In ogni caso, la sagra di Agliè è ormai un evento irrinunciabile della primavera. Il weekend si apre sabato 20 aprile con lapresso il Salone Polifunzionale, seguita dalla serata danzante. Domenica 21 aprile sotto gli antichi portici e in Piazza Umberto I al mattino comincia ufficialmente la sagra cone, a seguire si pranza in Piazza Castello con le specialità delle Pro Loco piemontesi.Sagra del TorcettoAgliè (Torino).20-21 aprile 2024.ingresso gratuito.Sabato 20 aprile 2024Dalle ore 19:30 Serata del Torcetto presso il Salone Comunale Arch. Franco PagliaIngresso cena+ballo 25 € (prenotazioni entro il 17 aprile)Solo ballo (dalle ore 21:30) 10 €.Domenica 21 aprile 2024Dalle ore 9 esposizione e venditae di dolci tipici piemontesi, salumi, formaggi canavesani e piemontesi, vini del territorio.Ore 11:30-12:30 Viale Don Notario: esposizione Fiat 500 e auto storiche.Ore 12 Piazza Castello: A pranzo con le Pro Loco.Dalle ore 14 in Piazza Castello e sotto i portici: musica itinerante con Accordeon Street Band.Dalle ore 16 Piazza Umberto I: danze e balli occitani con Dino Tron, musicista dei Lou Dalfin e i suoi allievi.Durante tutta la giornata in Piazza Castello esposizione di trattorini da fornace e trattori d'epoca.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco.Agliè si trova 40 km a nord di Torino, in direzione di. Dall’autostrada A5 uscire a San Giorgio Canavese e proseguire sulla SP53, poi svoltare a destra sulla SP41.