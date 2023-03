Storia

La, associata alla, si svolgeall’interno del Parco Ippodromo Comunale di Lonigo (in un’area coperta di circa 7000 m² e scoperta di 40.000 m²) e nelle vie del centro storico, per un totale di circa 350 operatori e almeno 200 ambulanti e hobbisti presenti durante tutta la manifestazione.La Fiera di Lonigo nacque ile, secondo quanto si tramanda, fu a causa dell’avventura di due ladri assassini che si nascosero nella Chiesetta di San Pietro in frazione Pavarano (ora Madonna di Lonigo), dove accadde un prodigio: uno dei due malviventi sfregiò l’immagine della Madonna, la quale si riparò detta sinistra all’occhio ferito, mentre l’altra piegossi sulla ferita al petto.Da questo evento prodigioso, la chiesetta venne dedicata proprio alla Madonna dei Miracoli. Papa Innocenzo VIII fece edificare sul luogo il “Santuario dedicato alla Madonna dei Miracoli” che, per oltre tre secoli, fu frequentato da migliaia di fedeli provenienti da tutto il Veneto e anche da altre regioni. Proprio dall’incontro dei fedeli prese corpo una prima versione della fiera.Successivamente, Eugenio Napoleone, Vicerè d’Italia, nelcomandò al Comune di portare nel recinto del castello l’annuale Fiera della Madonna per accrescerne il prestigio. La scelta si dimostrò vincente e contribuì al successo di questa manifestazione che, in particolare per quanto riguarda l’esposizione e il commercio dei cavalli.La fiera è ovviamente cambiata molto nel corso dei secoli. In questi ultimi anni ha assunto una dimensione di livello regionale, specializzata nellee, soprattutto, nella. Non è però un evento dedicato solo agli operatori del settore: ci sono infatti anche spazi dedicati alin senso più ampio come i prodotti dell’e diversedove sono allestite esposizioni e degustazioni.A fare da contorno sono previsti numerosi appuntamenti come, secondo un ricco programma disponibile sul sito ufficiale (vedi link nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo).- 537° Fiera di Lonigo e 38° Fiera Campionaria. Esposizione di artigianato, commercio, agricoltura, zootecnia, macchine e attrezzi agricoli, boschive da giardinaggio, macchine edilizia e tempo libero.- 23° Mostra Mercato “L’Oro della Terra Leonicena e prodotti De.Co”. Vini e prodotti tipici del territorio.Corte degli Alpini, Piazza XX Settembre – Stand di gastronomia e prodotti tipici del territorio.Borgo degli Artisti, Via del Mercato – Mostra mercato hobbisti.Corte dei Fiori, Via Garibaldi – Mostra mercato di piante e fiori.Corte delle Auto, Piazza Garibaldi – Esposizione autovetture.Corte del Gusto Berico, Piazza Garibaldi e Piazza Matteotti – Degustazioni.Corte del Mercato, Piazza Matteotti e Via Roma – Bancarelle di prodotti vari.Fiera di LonigoLonigo (Vicenza).dal 24 al 27 marzo 2023.ingresso gratuito.venerdì ore 15-23;sabato e domenica ore 8:30-24;lunedì ore 8:30-15.venerdì ore 15-22;sabato e domenica ore 9-22;lunedì ore 9-13.maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della fiera.dall’autostrada A4 uscita Montebello Vicentino, poi seguire le indicazioni per Lonigo/Noventa Vicentina.Dal’autostrada A31 uscita Aguliaro, poi seguire per Orgiano/Lonigo.Per chi arriva in treno, stazione “Lonigo” (località Trassegno) e proseguire in autobus (nei giorni feriali).