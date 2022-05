Caratteri Mobili, a Lonigo il Festival Veneto della letteratura e delle arti

Informazioni utili, date e orari del Festival

La città diilorganizza, in collaborazione con Associazione Immagina e sulla scia del successo delle precedenti edizioni,i, il, in un quarto appuntamento ancora più ampio, intrigante e coinvolgente.Questa IV Edizione del Festival Caratteri Mobili porta nel centro storico di Lonigo , in Piazza Garibaldi, un intenso calendario di eventi che conta oltre 25 incontri con Interpreti di spicco della Letteratura contemporanea, nuovi Autori, Pensatori fuori dal coro e Voci dei territori italiani e non solo.Nei giardini di Palazzo Pisani avrà luogo un festival nel festival, con un programma tutto dedicato ai più giovani e piccini. Laboratori letterari, Storie Animate, Giochi di Carta e Narrazioni Fantastiche, dove la Letteratura per bambini e ragazzi diventa protagonista ed ha modo di ammaliare i figli e affascinare i genitori.Novità di questa IV edizione di Festival Caratteri Mobili sono gli spazi espositivi nelle vie e nelle piazze del centro storico dedicati alla piccola e media Editoria indipendente, con decine di bancarelle tra cui curiosare alla ricerca di nuovi e insoliti libri, per tutte le età e tutte le passioni letterarie.Un'altra novità di quest'anno è un'area espositiva sotto i portici di Piazza Garibaldi che mette in scena una poliedrica ricostruzione di antichi mestieri legati al mondo della carta e della stampa, dove sarà possibile partecipare a workshop gratuiti e toccare con mano il processo di stampa di un libro, provare la stampa a Caratteri Mobili con il torchio a leva come ai tempi di Gutenberg, realizzare un'incisione artistica e molto altro.Nelle sale di Palazzo Pisani durante i due giorni del Festival viene proposta una straordinaria mostra tutta dedicata al fumetto, con 70 tavole e immagini che raccontano l'epopea di Trinità e Bambino, dedicata agli amanti di Bud e Terence e del vecchio West.Il 28 e 29 Maggio 2022 Lonigo attende gli appassionati del leggere, i curiosi dell'arte, i sognatori di ogni età, con il suo centro storico addobbato di libri, in cui ogni angolo diventa occasione per respirare letteratura, arte e bellezza.Caratteri MobiliCentro storico di Lonigo (Vicenza).28 e 29 Maggio 2022Programma di dettaglio: festivalcaratterimobili.it/programma-iv-edizione/ Elenco espositori e partner: festivalcaratterimobili.it/espositori-partner-iv-edizione/ Mostre e Workshop: festivalcaratterimobili.it/mostre-e-workshop/ in auto occorre percorrere l’autostrada A4 Milano-Venezia per uscire a Montebello, per poi seguire le indicazioni per Lonigo.