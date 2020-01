Il Carnevale Leoniceno di Lonigo

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Lonigo

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Sebbene, in provincia di, si focalizzi ogni anno sulla grandeche si tiene a marzo quale appuntamento collettivo fisso e partecipato, altrettanto importante - ma sotto un diverso profilo - è ilche, a differenza dell’evento che lo segue, sa affacciarsi felicemente al pubblico più giovane.Il calore folcloristico è in programma quest'anno il 9 febbraio 2020.La cittadinanza si ritrova in, dove avviene la meticolosa formazione deiche animano la manifestazione sfilando per le vie del borgo.Congreghe in festa, le deliziosee i corpi bandistici folk portano musica e gaiezza in tutto il paese al seguito degli immancabili, fantasiosi e coloratissimi, parte di una tradizione intramontabile capace di fondere gli elementi più arcani allo spirito religioso accordato alla socialità generale in un tripudio di folla inneggiante alla spensieratezza.Questo giorno raggiunge l’intera popolazione, chiamata a scendere in strada per partecipare alla festa, o perlomeno ad affacciarsi al balcone per seguire con lo sguardo il carnevalesco baraccone in febbrile delirio. A scandire il Carnevale, già ricco dell’essenza folcloristica, contribuiscono variee maestranze impegnate a spargere intrattenimento ovunque.Quando poi si diffondono nell'aere delicati profumi seducenti, la festa inizia davvero chiamando a sé la cultura gastronomica del luogo: alcune bancarelle si prefiggono l’obiettivo di esaudire taluni bisogni di gola, ma certamente loprincipe permane da sempre quello preposto a offrire le favolose, ghiottonerie servite con bevande calde e fredde sulle quali troneggia senza dubbio il favolosoCarnevale LeonicenoLonigo (Vicenza).9 febbraio 2020.inizio sfilata ore 13:30.Questo il programma della giornata:dalle ore 11 stand gastronomico con le frittelle della Pro Loco.Piazza XXV Aprile: sfilata carri allegorici, corpo bandistico e majorettes, gruppi vari e maschere.Piazza Garibaldi: esibizioni musicali e folcloristiche, giochi e animazioni.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco e sulla pagina Facebook del Coordinamento Comitati Carnevaleschi.in auto occorre percorrere l’autostrada A4 Milano-Venezia per uscire a Montebello, per poi seguire le indicazioni per Lonigo.