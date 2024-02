Il Carnevale di Chivasso

Programma del carnevale di Chivasso

Informazioni, date e prezzi del Carnevale di Chivasso

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ildisi chiudecon la grande sfilata finale del, che puntualmente richiama in città migliaia di persone. Si tratta di uno dei carnevali storici piemontesi, la cui prima edizione si svolse nel 1951. Quest’anno gli appuntamenti sono iniziati come sempre ilcon la presentazione della Bela Tolera, dell’Abbà e della Corte e sono poi proseguiti pertra sfilate, musica, gran galà, mostre e fagiolate. Ma andiamo con ordine., con la rievocazione storica dell’investitura dell’Abbà, entra nel vivo lo Storico Carnevalone di Chivasso. Alle ore 15, l'Abbà (quest'anno è Marcello Sesia) da Palazzo Santa Chiara viene accompagnato verso il Duomo collegiata di Santa Maria Assunta dal corteo storico composto dalla Veneranda Società di San Sebastiano, delle Bele Tolere, dal Gruppo Storico Sbandieratori e Musici di Grugliasco e dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi" di Chivasso. Cerimoniere e araldo di San Sebastiano sono rispettivamente Cristiana Verga e Riccardo Bassan. Alle ore 16:30 l’evento culmina dal balcone di Palazzo Rubatto con la consegna delle chiavi della città e la lettura del proclama dell'Abbà.Nella serata diè la Bela Tolera (Simona Isnardi) la protagonista della manifestazione. L’ottantottesima “Regina del mercato”, tra le note eseguite dalle Filarmoniche "Città di Chivasso" e “Giuseppe Verdi”, parte in centro storico alle ore 20:30 con la Corte, l'Ordine delle Bele Tolere, la Veneranda Società di San Sebastiano e le maschere ospiti al seguito. La tradizionale cerimonia di incoronazione si svolge alle ore 21 nel teatro oratorio “Beato Angelo Carletti”. Nel corso della stessa serata, in Piazza Dalla Chiesa, si bala con il Carnival Street Party.Tra gli eventi più attesi,tocca alle sfilate dei gruppi mascherati di borghi e frazioni chivassesi, carri allegorici, e maschere ospiti per le vie del centro storico. La sera del martedì grasso viene poi messo al rogo il fantoccio di messer Carnevale.è la giornata del, che si apre alle ore 10, quando vengono presentate le maschere e i gruppi ospiti. Alle ore 11 è il momento dei gruppi musicali e folkloristici, che accompagnano la passeggiata dei personaggi in costumi carnevaleschi nel centro storico.Alleparte finalmente la, delle bande musicali e delle maschere nel centro storico (ingresso 10 €, gratuito per i residenti e minori di 12 anni)., il Carnevalone sarà rinviato a domenica 25 febbraio 2024.Proprio, infine, tocca alla fagiolata benefica presso il cortile dell'Oratorio Beato Angelo Carletti, a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di S. M. Assunta per il restauro delle volte del Duomo.Ilcon tutti gli appuntamenti del Carnevalone di Chivasso si può consultare qui (pdf) Storico Carnevalone di Chivassocentro storico di Chivasso (Torino).dal 4 al 18 febbraio 2024.gli appuntamenti sono gratuiti, tranne la sfilata del Gran Carnevalone (18 febbraio). Per questo appuntamento l'ingresso costa 10 euro. Gratuito residenti e minori di 12 anni.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.il casello autostradale di Chivasso si trova sull’A4.In città è presente una stazione ferroviaria (linea Torino-Milano, ma anche capolinea delle linee per Aosta, Alessandria e Asti).L'aeroporto di riferimento è il “Sandro Pertini” di Caselle Torinese.