La Festa del Commercio di Primavera a Chivasso

Dopo una pausa dovuta al Covid torna nel suo periodo canonico, ain Via Torino, la: appuntamento il, dalle ore 9,30 alle ore 19,30 (nel 2021 era stata posticipata a giugno proprio per causa Covid19).L'appuntamentoche si festeggia proprio nella giornata diLa manifestazione giuntge allaed è organizzata dall'con il Patrocinio delL'evento sarà, considerata “la porta del Canavese”, uno dei paesi più interessanti e popolati di questo territorio, sempre affollata e piena di vita sospesa tra straordinari tesori artistici, preziosi palazzi civili e meravigliose architetture religiose.La manifestazione conferma il format tradizionale con la presenza in Via Torino deldi diverse tipologie di prodotti, mentre, per i più piccoli, in Piazza della Repubblica si svolgerà la(foto) ed in Piazza Carletti lacon truccabimbi, babydance e le novità delle



Nome: Festa del Commercio di Primavera:

Dove: Via Torino, Chivasso

Date: 7-8 maggio 2022

Orari: 9:30 - 19:30

Biglietto: ingresso gratuito

Tipologia: mercati, mercatini

Maggiori info: sito ufficiale

per arrivare a Chivasso occorre percorrere l’Autostrada A4 fino al casello della cittadina. È presente la stazione ferroviaria locale. L'aeroporto di riferimento è il “Sandro Pertini” di Caselle Torinese.