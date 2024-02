Il Carnevale di Gaeta

Programma

Torna l’atteso appuntamento con il(provincia di). La formula delsi sviluppa in due giornate, rispettivamente, con le imperdibili sfilate in mare delle barche di Carnevale.Lungomare Caboto, dalla Banchina Caboto al Largo Caserta.Raduno delle barche ore 10:30.Partenza della sfilata: ore 11.Termine della sfilata: ore 13.Lungomare Caboto dalla Peschiera (zona Nautica Salemme) alla Base Nautica Flavio Gioia.Raduno delle barche: ore 14:30.Partenza della sfilata: ore 15.Termine della sfilata: ore 17.Premiazione e festa finale: al termine della sfilata, la Giuria si riunirà presso il Museo del Mare per decretare la barca più bella. La premiazione si terrà al Bar "La Villa" alle ore 18 con un brindisi finale.Carnevale di Gaeta - Carnevale sul Marelungomare di Gaeta (Latina).11 e 13 febbraio 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Carnevale, sul sito della Pro Loco e sulla pagina Facebook del Comune.provenendo da Roma sull’autostrada A1 uscita a Cassino e proseguire sulla SR630, Via Variante Appia/SS7qtr e SR213 fino a Gaeta.Provenendo da Napoli sull’autostrada A1 uscire al casello di Capua e proseguire sula SS7,SS7qtr e SR213 fino a Gaeta.