Fiorissimo, la mostra mercato florovivaistica a Novara

Torna anel fine settimana del 22, 23 e 24 marzo 2024, laormai giunta alla 7° edizione. Con l’arrivo della primavera si rinnova l’appuntamento alcon una fiera che propone al pubblico tante specie botaniche esposte da esperti florovivaisti e collezionisti italiani.Oltre alle piante, come sempre ci sono anche attrezzature per la decorazione e la cura del giardino, e poi ancora un’area dedicata all’artigianato di alta qualità e ai prodotti naturali. L’ingresso costa 3 euro.Il programma della manifestazione prevede anche, ma chi vuole può approfittarne per visitare i punti d’interesse storico e architettonico di Novara grazie alla collaborazione con la locale sezione del FAI.Segnaliamo infine che nello stesso weekend, sempre al Castello, di solito si svolge anche SAPEG Wine&Food , un evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche piemontesi, mentre ad aprile c'è la seconda edizione di, sul Lago Maggiore.FiorissimoCastello Visconteo Sforzesco, Piazza Martiri della Libertà n°3, Novara.22-24 marzo 2024.biglietto intero 3 euro.Gratuito per i minori di 12 anni e diversamente abili.venerdì sabato e domenica ore 10-19.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.da Milano (53 km) autostrada A4, uscita Novara Est.Da Torino (96 km) autostrada A4, uscita Novara Ovest.Dalla stazione FS di Novara il castello dista poco più di 1 km (circa 15 minuti a piedi).