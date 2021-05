La Mostra sul Divisionismo a Novara, Castello Visconteo Sforzesco

La mostra in breve

Ancora qualche giornata a disposizione per un tuffo nell'arte! La città diestende una delle più grandi mostre mai dedicata negli ultimi anni alfino al prossimo, e continuerà a farlo negli splendidi spazi del”, curata dalla storicae promossa dalin collaborazione con, sarà fruibile dal grande pubblico ancora per due settimane,, per un racconto quanto mai esaustivo e capace di eccezionale approfondimento.Sonoin cui si sviluppa l’esposizione che pone l’attenzione sulle più significative testimonianze di quella che è stata una vera e propria rivoluzione del concetto di colore.Dasaranno i protagonisti di un momento che per Novara rappresenta un evento esclusivo e imperdibile.Le opere provenienti da prestigiosi musei e collezioni private sono ben settanta, allestite sullo sfondo di un progetto che si pone come obiettivo quello di raccontare l’La mostra ha infatti una interessante e coinvolgenteed è studiata per sottolineare e spiegare al visitatore in cosa consista il concetto di rivoluzione del colore, mettendo in evidenza in quale modo il fenomeno ottico che sottende alla gestione della pennellata influisca sul conseguente luminoso effetto del dipinto.E' questa una splendida occasione di avvicinarsi a capolavori di grande valore e qualità.Divisionismo. La rivoluzione della luceCastello Visconteo Sforzesco, Novara23 novembre 2019 – 2 giugno 2021da martedì a domenica 9.00 – 17.30. Chiuso il lunedì e il 24 e 25 dicembreintero euro 11,50 -Scopri tutte le mostre e gli eventi in Piemonte