Il Carnevale di Amandola

Informazioni, date e orari del Carnevale Amandolese

Calendario delle aperture

Ad(provincia di Fermo ) ilgiunge quest’anno alla 38° edizione. La festa deve il proprio nome a un antico epiteto con cui gli abitanti del borgo chiamavano coloro che si dedicavano alla tintoria delle stoffe durante il Medioevo.Ilracchiude una lunga serie di eventi che si sviluppa per quasi un mese. Il cuore della manifestazione è però ladei gruppi mascherati e delle macchiette, in programmaalle ore 15 con la partecipazione anche di gruppi provenienti da altri comuni ().Quest’anno ilriprende la vecchia tradizione dellecon musica dal vivo: sono cinque gli appuntamenti, rispettivamente il 28 gennaio e poi 4-18-20-25 febbraio 2023 presso il Dancing Le Stelle (dalle ore 21).La sera del(21 febbraio), inoltre, è previsto il classicodove si brucia il pupazzo del Re Carnevale in Piazza Risorgimento (ore 19:30, dopo l’estrazione dei premi della lotteria), che simboleggia la chiusura dei festeggiamenti.La manifestazione è organizzata come sempre dal Comune di Amandola, dalla Pro Loco e, quest’anno, anche dal gruppo folkloristico La Cucuma.Carnevale de li Pannicià – Carnevale Amandolesecentro storico di Amandola (Fermo).12 febbraio 2023.ingresso gratuito alla sfilata.la sfilata di domenica 12 febbraio inizia alle ore 15.Serate danzanti il 28 gennaio, 4-18-20-25 febbraio 2023 (ore 21) presso il Dancing Le Stelle.Falò di Carnevale il 21 febbraio (ore 19:30) in Piazza Risorgimento.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco, ufficio turistico tel. 0736840731 – 3389509376.Amandola si raggiunge da Fermo (45 km) percorrendo la Strada Provinciale Val d'Ete Vivo/SP112 e SP239 Fermana-Falerienze.Da Ascoli Piceno (38 km) si percorre la SP237.