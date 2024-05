Il Montelago Celtic Festival sull'Altopiano di Colfiorito

Informazioni, date e prezzi del Celtic Festival

Una conca rasata dal vento, tra le foreste e laghetti che affiorano tra i prati. Se non è, poco ci manca. È uno scenario che sembra fatto apposta, quello dell’(per l'esattezza in loc. Taverne, comune di Serravalle di Chienti, provincia di Macerata), per il, che dal 2003 si rinnova ogni estate celebrando la musica, le danze e la cultura del mondo celtico.Siamo proprio sul, dove ad attendere chi arriva al festival c'è unche è il cuore pulsante della manifestazione, nel quale si celebrano matrimoni celtici, promesse d’amore eterno scambiate attraverso un suggestivo e coreografico rituale.Alla, in programma il, laoccupa il centro della scena con i concerti di band italiane e internazionali (tra cui gli attesissimi, mercoledì 31 luglio), ma anche quelle dell', concorso destinato a gruppi folk emergenti. Sono le sonorità della tradizione irlandese a invitare al ballo e al canto corale, assieme alla convivialità con lunghe tavolate dove banchettare a ritmo di musica per tutta la notte. La birra scorre a fiumi, irish per ispirazione se non per provenienza.Il festival si sviluppa per un intero weekend e, nonostante le tante attività in programma da mattina a sera durante i quattro giorni – incontri, giochi celtici, giochi di ruolo, accademia storica, accademia dell'artigianato, ecc... – chi vuole può approfittarne per conoscere il territorio: nei dintorni troviamo le bellezze dell’altopiano e, giù nel fondovalle, il centro storico die il borgo medievale di, considerato uno dei borghi più belli dell'Umbria : Montelago Celtic Festival: Altopiano di Colfiorito, loc. Taverne, fraz. di Serravalle di Chienti (Macerata).dal 31 luglio al 3 agosto 2024.: il biglietto d’ingresso è unico e non giornaliero. Il braccialetto autorizza a entrare e uscire dall’area del festival a piacimento, previo controllo.I biglietti sono in prevendita online con offerte scaglionate.I biglietti acquistabili in loco presso la biglietteria del festival saranno 2000 (più eventuali rimanenze dei biglietti in prevendita):- Abbonamento FULL x 1 persona per 4gg - 85 € - Accesso valido per tutta la durata del festival, comprensivo di campeggio, da mercoledì 31 luglio a domenica 4 agosto.- Abbonamento FULL x 1 persona per 3gg - 70 € - Accesso valido per tutta la durata del festival, comprensivo di campeggio, da giovedì 1 Agosto a domenica 4 agosto.- Abbonamento FULL x 1 persona per 2gg - 55 € - Accesso valido per tutta la durata del festival, comprensivo di campeggio, da venerdì 2 Agosto a domenica 4 agosto.- DAY TICKET x 1 persona - 30 € - Accesso comprensivo di campeggio, da sabato 3 agosto a domenica 4 agosto.- Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni compiuti. È necessario esibire documento d’identità in corso di validità.Prevendite online: Spring Offer fino al 30 giugno, numero massimo biglietti 5000; Summer Offer dal 2 al 28 luglio, numero massimo di biglietti 1000. Per tutte le tariffe vedi questa pagina maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.: ci troviamo 56 km a sud-est di Perugia, lungo la Superstrada SS77 che collega Foligno e l’Autostrada A14 sulla costa Adriatica.Dalla costa adriatica: da Civitanova Marche prendere la superstrada direzione Macerata/Foligno fino all’uscita die seguire la segnaletica del festival.Dalla costa tirrenica: da Foligno prendere la superstrada direzione Civitanova Marche fino a Colfiorito e seguire la segnaletica del festival.