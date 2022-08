La Sagra degli Gnocchi a Rocca d'Evandro

Informazioni, date e orari della sagra

Un grande ritorno dopo due anni di stop forzato: è ladi, in provincia di Caserta , che si svolgein Piazza Torrione per una serata all’insegna del buon cibo e della convivialità.Laviene custodita e tramandata da generazioni, mantenendo fede alla tradizione che richiede pochi e semplici ingredienti per la preparazione del piatto: acqua, farina, patate e sugo di pomodoro locale.Dalle ore 19 via agli assaggi di questa deliziosa specialità, da gustare nello scenario di un borgo medievale che vanta uno dei panorami più belli della Valle dei Santi, ballando al ritmo delladel gruppo Aria Sud (pizzica e tammurriata) e a quella de “I Bottari di Macerata Campania” che propongono la loro musica suonata con botti e falci, oltre all'a cura di ValleMagic Event e alla, che ritorna dopo anni di assenza.La manifestazione, che richiama sempre tanti visitatori provenienti anche da fuori provincia, è promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e diversi partner privati.Sagra degli GnocchiPiazza Torrione, Rocca d’Evandro (Caserta).7 agosto 2022.ingresso gratuito, consumazione a pagamento.dalle ore 19.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.dall’autostrada A1 uscita al casello di San Vittore del Lazio. Da qui proseguire a destra lungo la SP 328.