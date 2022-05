El dì de la festa, la sagra del riso Carnaroli a Paullo

Informazioni utili, date e orario della sagra del riso

Torna a Paullo dopo la sosta per la pandemia, incentrata sulla mitica Grande Risottata al Parco Muzza e un contorno di iniziative per un weekend di divertimento e golosità.Pochi km a est di Milano in direzione Crema,, già insignita del titolo dipropone la terza edizione della sagra del risoIl tema di questa edizione è: i food truck protagonisti della festa condurranno gli ospiti in un tour gastronomico attraverso le migliori ricette tradizionali italiane.Guest star della sagra è ovviamente il: non mancheranno specialità quali la birra bionda ottenuta dalla fermentazione del riso e il gelato a base di riso, ma è soprattutto durante leche i visitatori possono gustare il vero sapore del piatto tipico di Paullo.Per l’occasione il risotto viene preparato utilizzando deiin un, che può contenere fino aA preparare il primo risotto del sabato sera ci pensa lo chef, mentre la domenica tocca alla Pro Loco di Gorgonzola che, oltre a fornire il pentolone, cucina altre due ricette (una a pranzo e una a cena), tra cui, il classico risotto alla paullese.La tradizione gastronomica locale prevede che durante la festa si assaggi anche il dolce tipico di Paullo – la– a base di pasta frolla, mandorle e marmellata.Non mancherà un’area dedicata all’artigianato locale e una all’animazione per iche potranno divertirsi con laboratori, giochi, gonfiabili e letture.Ad accompagnare la manifestazione c’è anche la musica: sabato sera suonano Dan e i suoi Fratelli, mentre domenica sera la HBH Band.El dì de la festa – La sagra che non c’eraParco Muzza, Paullo (Milano).18-19 giugno 2022.ingresso gratuito.Sabato 18 giugnoore 14:30 Apertura stand hobbisti e food truckore 17 Cooking show con chef Daniele Perseganiore 19:30 Grande Risottata Gourmet preparata dallo chef Daniele Perseganiore 21:15 Concerto Dan e i suoi Fratelli.Domenica 19 giugnoore 9 Apertura stand hobbisti e food truckore 12:30 Arrivo processione per i SS.Patroni ed esibizione Corpo Bandistico Santa Ceciliaore 13 La Grande Risottata a cura della Pro Loco Gorgonzolaore 16 Animazione, giochi, laboratori, esibizioniore 19:30 La Grande Risottata a cura della Pro Loco Gorgonzolaore 21:30 Concerto HBH Band.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Paullo si trova lungo il tragitto della SP415 Paullese, percorribile sia provenendo da Crema che da Milano.