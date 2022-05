Il mercatino dell'antiquariato e dell'usato a Castelvetro Piacentino

Informazioni utili, date e orari del mercatino

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ognil’associazionepropone ail “”, un mercato del piccolo antiquariato, del vintage, dell’usato, del brocantage e del baratto.Il mercatino di Castelvetro Piacentino è nato qualche anno fa da una costola della Mostra Mercato dell'Antiquariato e Cose d’Altri Tempi di Cortemaggiore e oggi i circa 70 espositori che partecipano a ogni edizione si ritrovano nel quartiere Longo dalle 7:30 alle 18 (nei mesi estivi fino alle 14) per vendere oggetti antichi, complementi d’arredo di modernariato, accessori vintage e tanto altro.Il paese si trova a ridosso di un’ansa del fiume Po, proprio al confine tra Emilia-Romagna e Lombardia; al di là del fiume, la città di Cremona è un’ottima scusa per prolungare una sosta al mercatino alla visita di una splendida città d’arte.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui mercatini dell’antiquariato e delle pulci più importanti dell’Emilia-Romagna Mercatino di Castelvetroquartiere Longo, Castelvetro Piacentino (Piacenza).ogni quarta domenica del mese. A dicembre si svolgerà in occasione della Festa dell'Immacolata)23 gennaio;27 febbraio;27 marzo;24 aprile;22 maggio;26 giugno;24 luglio;28 agosto;25 settembre;23 ottobre;27 novembre;8 dicembre (giovedì, festa dell’Immacolata).dalle ore 7:30 alle 18 (in estate fino alle ore 14).Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata e al tel. 329 934458Castelvetro Piacentino si trova a 5 km da Cremona, da dove è raggiungibile percorrendo la SS10.Sull’autostrada A21 c’è l’uscita Castelvetro, appena fuori dal paese.La città dispone di una propria stazione ferroviaria sulla linea Cremona-Fidenza.