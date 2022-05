Peonie in Fiore a Carmagnola

Informazioni utili, date e orari per visitare la manifestazione

Calendario delle aperture

Un appuntamento imperdibile per questa primavera 2022: ritorna, per la sua, l’incredibile fioritura di peonie ai Vivai delle Commande di. Da due decenni è appuntamento irrinunciabile per gli appassionati della “regina dei fiori”, e quest'anno l'evento disi terrà dal, con orario dalle ore 10 alle 19, e sarà ad ingresso gratuito.La, gestita con professionalità e passione da Carlo Salvi Del Pero, si trasformerà in una grande tavolozza di colori. Si potranno ammirare e respirare oltre, erbacee, arbustive ed intersezionali,, di oltre cento differenti varietà .Inoltre le piante saranno tutte acquistabili in vaso o ordinabili a radice nuda per l'autunno!Inotre buone notizie per gli amanti delle: le piante erbacee rustiche e perenni, da sempre coprotagoniste della manifestazione, . verranno presentate con, da quelle con foglie piccolissime non più lunghe di 3 cm, ad altre con foglie che superano i 50 cm.Le piante più richieste, tuttavia, sono sicuramente le, per le dimensioni più contenute e la versatilità alle diverse condizioni di coltivazione: sono, non particolarmente difficili da coltivare, sopportano bene anche gli inverni più rigidi e vivono in quasi tutti i terreni, con preferenza per quelli non troppo leggeri ed alcalini.Inoltre sono numerosi gli espositori che fanno da corollario alla manifestazione,con oltre 150 varietà di piante di pomodoro in vaso per tutti i gusti e per tutti i palati, lodi Pralormo , lo, le erbe officinali del, L'con una scelta di the per un momento di gioia e armonia per il palato e lacon i suoi prodotti da agricoltura biologica.Infinie chi ama il mondo agricolo non può mancare la visita aldi Felice Lupo e non mancheranno tutte le attrezzature e gli accessori per il giardinaggio dellaNella perfetta ambientazione della, spiccheranno i disegni, ritratti e illustrazioni realizzati a mano con matite colorate e grafite di, gli olii, acquerelli e litografie die gli originali bijoux di fiori realizzati a mano dasaranno a cura della', mentre per una piacevole pausa golosa ci sarà il catering della: Peonie in Fiore: Tenuta delle Commande, Frazione Tuninetti di Carmagnola (Torino): dal 14 al 16 maggio 2022.: dalle 10 alle 19sul sito ufficiale della manifestazioneingresso gratuito.mostra mercato.: siamo in Piemonte, a una trentina di chilometri a sud di Torino.Carmagnola si raggiunge seguendo l’ A21 con uscita Villanova d’Asti o con l’A6, uscita Carmagnola.