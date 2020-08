La Sagra e Fiera del Peperone a Carmagnola

Informazioni utili, date e orari per visitare la fiera

Calendario delle aperture

Agosto 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ben dieci giorni di festa,, qui a- a pochi passi da- per celebrare un prodotto tipico italiano che nella sua varietà Corno di Bue è già presidio slow food.Laè ormai giunta alla suae si conferma una delle più importanti manifestazioni italiane di enogastronomia.Quest'anno, tuttavia, a causa della situazione di emergenza imposta dal Covid-19, l'appuntamento si svolge con un format, dando vita a un'edizionesia dal vivo che online.Di un rosso vivace o di un giallo intenso, nelle quattro tipologie che caratterizzano la varietà di Carmagnola, il, ilo Lungo, il(a forma di cuore), il(un ibrido tondeggiante quasi fosse un pomodoro), sono tutti in bella mostra e pronti per essere giudicati nel concorso riservato ai produttori nelle giornate di domenica 30 agosto e dal 3 al 6 settembre.Per questa edizione ci sarà quindi la fiera digitale - grazie allo studio televisivo allestito all’interno della Chiesa di San Filippo - che sarà trasmessa in diretta streaming con interviste, show cooking e altre iniziative.La manifestazione sarà diffusa nelle strade di Carmagnola con ilin Piazza Bobba, i mercati pensati per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio, loin diverse zone del centro storico, i prodotti artigianali, spettacoli di musica e cabaret nel Cortile del Castello e in Piazza Italia, ma anche mostre d’arte nei musei.: Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola: Carmagnola (Torino): dal 28 agosto al 6 settembre 2020.Fiera: dal lunedì al venerdì ore 18-24, sabato e domenica ore 10-24.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.sagra e mostra mercato.: siamo in Piemonte, a una trentina di chilometri a sud di Torino.Carmagnola si raggiunge seguendo l’ A21 con uscita Villanova d’Asti o con l’A6, uscita Carmagnola.