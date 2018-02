La Fiera primaverile a Carmagnola

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

Tradizione longeva che dura da oltre cinquecento anni – l’edizione 2018 spegne la sua 554° esima candelina – per ladiin programmaComune della città metropolitana di Torino , questo borgo piemontese conosciuto per il suo peperone presidio slowfood nella varietà Corno di Bue, dedica questa manifestazione all’agricoltura con un’importante e innovativasullecon oltre 170 aziende specializzate in mangimi e zootecnia, energie alternative, automobili, autocarri e movimento terra; in programma come di consueto anche la 39°provinciale dele la mostra-mercato degliFiore all’occhiello della Fiera primaverile di Carmagnola ildella fiera e, oltre 500 bancarelle dedicate all’abbigliamento e calzature, artigianato, suppellettili, dolciumi e tipicità gastronomiche. Gli spazi sono quelli all’interno del foro boario di piazza Italia e nelle vie circostanti.: Fiera primaverile: Foro Boario in Piazza Italia, Carmagnola (Torino): dal 10 all’11 marzo: non disponibili: ingresso libero: mostra mercato: sul sito ufficiale del comune: siamo in Piemonte , trenta chilometri a sud di Torino. Per raggiungere il comune si segue l’A21 con uscita Villanova d’Asti o con l’A6.Scopri tutti gli eventi in Piemonte