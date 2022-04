La Festa del Gnocco Fritto al Carroponte di Sesto San Giovanni

Informazioni utili, date e orari della manifestazione

Segnatevi in calendario: a, nell'hinterland di Milano,, continuano gli eventi enogastronomici del: in questa occasione darà in scena un weekend lungo con la, una manifestazione dedicata alla specialità classica della cucina emiliano-romagnola, fra eccellenze del territorio ed abbinamenti inaspettati.Saranno una quattro giorni in cui la, grazie ai numerosi Food Truck con tante specialità enogastronomiche regionali, tra cui. Inoltre i visitatori avranno l'opportunità di poter usufruire del servizio bar e ristorazione nell’area relax con tavoli o, in alternativa, del servizio d’asporto & take away.Si potrà accedere gratuitamente al festival ilmentre. Ovviamente non sarà necessaria la prenotazione telefonica, grazie all'elevata disponibilità di tavoli e coperti. Si consiglia comunque di arrivare presto e di approfittare anche degli orari del pranzo.

Nome: Festa del Gnocco Fritto & Street Food Festival

Quando: 26-27-28-29 maggio 2022

Dove: Carroponte, Sesto San Giovanni

Orari: giovedì e venerdì dalle ore 18.00

Sabato e domenica dalle ore 11.00

Ingresso: gratuito

Info: Per ulteriori informazioni contattare il +39 346 5308662 oppure lo 0362 1827760, o inviare una mail a info@viaaudio.it.



La Festa del Gnocco Fritto & Street Food Festival è un evento organizzato da Italia on The Road – Cibo Da strada e Via Audio (www.viaaudio.it/street-food/).

Calendario delle aperture

L'evento si troverà al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) in Via Granelli,1. Qui il link Google Maps con la posizione: https://goo.gl/maps/mZcHsEKP8EeMSWWR6 Scopri tutti gli altri eventi in Lombardia