Lo Street Food Festival a Monza

Informazioni, date e orari dello Street Food Festival

, fa tappa per la prima volta locon i mitici truck che propongono il loro migliore cibo di strada su ruote. Ilsi svolge nel fine settimana delPresso il parcoper tre giorni ci si delizia con piatti regionali della tradizione italiana e internazionale per un incontro tra ottimo cibo e spirito on the road. Protagonista di contorno è come sempre laper tutto il weekend.Se siete stati stuzzicati dall'idea di fare un salto a, ecco alcune delleche che si possono gustare: hamburger di fassona, raviolini del Plin, vitello tonnato,, carpaccio di polpo, ostriche e panini gourmet di polpo, arrosticini abruzzesi, olive ascolane, pasta preparata al momento con sughi creativi, pan tometta, pan tartufo, cuoppo salvia fiori di zucca e agnolotti di robiola fritti, pita,, panzerotti, gnocco fritto con salumi, pinsa, rosti di patate, nuggets di pollo, cono di frittini, specialità thaï vietnamita e Filippine, pad thai, korean corn dog, ravioli al vapore, involtini alle verdure, ebi fry, tornado potato,, bubble tea, pane e panelle, mini arancini, cannoli siciliani riempiti al momento e cassatine, hamburger di black angus, frittura di pesce, moscardini, pesce spada, bombette di baccalà, hamburger di bufalo,, currywurst, pork ribs, burritos, tacos, nachos, churros, vini, cocktail,e molto altro.

Nome: Rolling Truck Street Food

Dove: Boschetti Reali, Monza.

Date: dal 31 maggio al 2 giugno 2024.

Prezzo: ingresso gratuito.

Orari: venerdì, sabato e domenica ore 11-24, servizio no stop.

Maggiori infomazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook dedicata.



