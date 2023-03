Lo Street Food Festival a Borgomanero

Informazioni, date e orari dello Street Food Festival

, in provincia di Novara, fa tappa locon i mitici truck che propongono il loro migliore cibo di strada su ruote. Ilsi svolge nel fine settimana dell'Per tre giorni ci si delizia con piatti regionali della tradizione italiana e internazionale per un incontro tra ottimo cibo e spirito on the road. Protagonista di contorno è come sempre laper tutto il weekend.Se siete stati stuzzicati dall'idea di fare un salto a, ecco alcune delle specialità che che si possono gustare: dagliagli hot dog, passando da, pane cunzato e arancini. Si assaggia la pasta salsiccia e pistacchio, gli hamburger di bufalo, la carne affumicata alla griglia, passando per le, ma anche burritos, tacos, nachos e guacamole, o i nostrani, panzerotti e pinsa romana.C'è spazio anche per le carni: dal pollo fritto agli hamburger di fassona, lo stracotto al barolo, le polpette di carne e di verdure, e poi ancora i tagliolini e raviolini del plin al ragù, nocciole, lavanda e tartufo, vino e cocktail, churros, birre artigianali e i fantasticiriempiti al momento.

Nome: Rolling Truck Street Food

Date: dall'8 al 10 settembre 2023.

Dove: Viale Don Minzoni, Borgomanero (Novara).

Prezzo: ingresso gratuito.

Orari: venerdì ore 18-24;

sabato e domenica ore 11-24;

Maggiori infomazioni sul sito e sulla pagina Facebook dedicata.



