I mercatini di Natale ad Abano Terme

Gli altri eventi di Abano Street Christmas da non perdere

Informazioni utili, date e orari dei mercatini

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Appassionati di mercatini natalizi, segnatevi queste date: il, e dalad Abano Terme , all'interno del, si svolgerà un tradizionale, dove passeggiare circondati da bancarelle colme di articoli regalo e prodotti dell'artigianato, ed accompagnati dai profumi inebrianti degli stalli enogastronomici e la colonna sonora a tema che vi renderà parte dello spirito Natalizio.Sarà fulcro dianche, consigliato a tutti i bambini da 0 a 100 anni: sarà presente un fantastico, e tutti i bambini, nelle giornate dell' 11 e 12 dicembre, potranno consegnare le loro letterine direttamente a Babbo Natale e posare con lui per una foto ricordo.A disposizione anche una, e il tutto verrà allietato da spettacoli di artisti di strada e clown..Tra gi appuntamenti da non perdere il 19 dicembre si svolgerà lo spettacolo "", un vero luna park fatto da migliaia di bolle di sapone.Nelle giornate del 26 dicembre e il 2 gennaio i più piccoli potranno giocare con. Ilil Parco Urbano Termale ospiterà anche le magie del, un concerto dal vivo a...3 metri d'altezza!Infine ilsarà caratterizzato dall'che porterà tante caramelle a tutti i bambini presenti.In città poi si svolgeranno altricome potete trovare sul sito ufficiale della manifestazione di: vi segnaliamo da non perdere il 4 e il 5 dicembre lache, dalle 16 alle 19, per le vie del centro cittadino, accompagneràa salutare tutti i bambini in strada.Sempresarà a disposizione dei bambini in centro città, l'8 dicembre in via Jappelli, il 18 dicembre in via Busonera e in Piazzetta Buja di Monteortone, il giorno 19 dicembre in via Vespucci e la vigilia di Natale in Piazza Repubblica, per farsi fotografare e ricevere le ultime letterine di Natale.L'11 dicembre non perdetevi lo spettacolo dellacon una enorme gonna dal diametro di 6 metri, che si esiberà con il suo canto in via Montirone nell'isola pedonale del centro. Il giorno successivo, dopo avere ammiratosul viale delle Terme, alle 15:30, potrete deliziarvi delle note della, una strana banda di Babbi Natale che dalle 16 alle 19 suoneranno per le vie della città. Più tradizionale ila Monteortone che il 17 dicembre riempiranno di melodie natalizie l'atmosfera cittadina (dalle 16 alle 19). Il giorno dopo, il 19 dicembre, lo stesso concerto si svolgerà nelle vie del centro di Abano Terme (come pure la vigilia del 24 dicembre). Prima però in Piazza San Martino alle 15:30 Abano si sveglierà con i tamburi del, dove tutti potranno partecipare per creare un Natale all'insegna del ritmo.Due eventi sportivi saranno gli appuntamenti del 21 e 24 dicembre, e cioè ladel 21, alle ore 20:30 nell'isola pedonale, e ladel 24 dicembre, dalle 11 alle 16 per le vie del centro storico.Il giorno die quello di(25-26 dicembre) in via Jappelli potrete vivere un: dalle 15 alle 19 degli artisti vi trasporteranno nelle magie di fine '800 ed inzio '900. Il 26 nel Duomo cittadino si svolgerà alle 17 un concerto d'organo ad ingresso libero.Il giorno dopo altro concerto gratuito alle ore 21 nella Chiesa del Sacro Cuore, grazie al gruppo vocalecon il suo vastissimo repertorio.Il 28 dicembre potrete invece camminare lungo le vie della città incontrando gliche renderanno divertente la vostra passeggiata, mentre sono da segnare le successive giornate del 29-30 dicembre quando dalle 16 alle 19 si esibirà unche si muoverà lungo le vie del centro.Anche il nuovo anno inizierà in modo affascinante: il, lungo le vie del centro, tutti ad ammirare, una parata di suggestive e coloratissime mongolfiere! Il 5 gennaio le vie del centro ospiteranno il passaggio di, una figura fiabesca con una sferamagica piena di messaggi poetici.E siamo così arrivati all'Epifania: il 6 gennaio, dalle 10 alle 19 via Jappelli ospiterà unmentre via Montirone vedrà l'esibizione di una Vocal Orchestra,. Ultimo spettacolo previsto per l'8 gennaio 2022 con i, gonfiabili luminosi che dalle 16 alle 19 si muoveranno lungo le vie della città.Natale al Parco e Abano Street ChristmasParco Urbano Termale e centro storico di Treviso.dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.ingresso gratuito.mercatini di Natale ed altri eventivedi sopra, nel testo.Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale per quanto riguarda Abano Street Christmas sulla brochure dell'evento.Abano Terme è servita dall’Autostrada A14 Bologna Padova. Per chi arriva da sudl'uscita consigliata è quella di Terme Euganee. E' disponibile anche una stazione ferroviaria, da qui a piedi si percorrono 3 km per raggiungere il Parco Urbano Termale,