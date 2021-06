La Fioritura della Lavanda in Monferrato, Piemonte

Da giugno a luglio il Monferrato ci regala bellissimi panorami che si tingono addirittura di viola grazie alla fioritura di lavanda. Queste interminabili distese rendono ancora più particolare un paesaggio già unico, levigato dall’uomo e caratterizzato da un terroir prodotto eccezionalmente da antichi depositi marini e da un microclima particolare. Ma non solo, in questa zona la lavanda è diventata molto importante nell'economia agricola, molte aziende lavorano i fiori per creare prodotti di cosmesi, oli essenziali e profumi, e propongono esperienze sensoriali come le starsbox in legno. Ecco dieci proposte selezionate per voi tra big Bench e fattorie didattiche.



1) Azienda agricola Cascina Ospedale ad Alessandria

Ci si arriva anche a piedi o in bici dal centro città, si possono fare tantissime attività didattiche adatte anche ai bambini – c'è il piccolo mulino per fare la farina, semi da piantare e un punto vendita –, e tutt’intorno all’azienda agricola Cascina Ospedale si stendono campi di lavanda biologica, officinale e ibrida.

www.cascinadellanonna.com



2) Azienda di Anna Calviello a Castelletto d'Erro

La distesa di sette ettari di lavanda dell’Azienda di Anna Calviello si trova nell’Alto Monferrato acquese, a circa un chilometro da Castelletto d'Erro, raggiungibile seguendo la provinciale in direzione Montechiaro Alto. Per un colpo d’occhio unico e foto da cartolina, vi suggeriamo la chiesetta di Sant'Anna o la salita alla torre quadrata del XIII secolo che domina il paese.



3) Cooperativa Agronatura Spigno Monferrato

Siamo a Spigno Monferrato, nella zona più a sud della provincia di Alessandria, quasi al confine con la Liguria; qui si coltiva e si raccoglie lavanda seguendo i metodi dell’Agricoltura Biologica e Biodinamica, nel rispetto dell’ambiente e dell’economica locale. La distillazione è finalizzata alla creazione di olii essenziali e acque profumate, in vendita nello spaccio. Visite su prenotazione.

agronatura.it



4) Big Bench n. 99 di Cuccaro Monferrato

La strada panoramica che collega il borgo di Cuccaro Monferrato alla vicina Lu permette di ammirare piccoli borghi e una campagna colorata da campi di lavanda; il posto migliore dove fermarsi è la panchina gigante Big Bench n. 99, magari al tramonto!



5) Big Bench di Lu

Anche il piccolo borgo di Lu ha la sua Big Bench panoramica; niente di piacevole di una camminata tra i vicoli della città fino alla parte alta del paese, per poi sostare sulla panchina gigante e immergere lo sguardo tra le sfumature del viola lavanda.



6) Azienda “La lavanda di Lu” di Quargnento

La si raggiunge imboccando la strada sulla sinistra rispetto all’imbocco della strada interna Lu - Cuccaro, attraverso campi di grano e noccioleti; qui la lavanda viene qui trasformata in olio essenziale con una lavorazione attenta e artigianale, l’estrazione avviene in corrente di vapore, la lavanda viene in parte essicata, raccolta in mazzi, sgranata manualmente e racchiusa in sacchetti realizzati con tessuti ricercati per esaltare la profumazione. L’inconfondibile distesa di lavanda di Sergio Amadori è presidiata da un gazebo di vendita di prodotti derivati dalla lavanda.

www.lalavandadilu.it



7) Big Bench 92 di San Salvatore

Un’altra tappa imperdibile per un panorama “instagrammabile” è la Big Bench n. 92, di color rosa fucsia, che permette uno sguardo sui campi di lavanda tra Lu e Cuccaro; altro bel punto panoramico il sentiero Santuario Madonna del pozzo, un percorso di una decina di chilometri che porta dal centro della città al Torrente Grana.



8) Azienda agricola Pavese Andrea di Giarole

A metà strada tra Valenza e Casale Monferrato, a poche centinaia di metri da Giarole, l’azienda agricola Pavese Andrea ha inserito tra le sue coltivazioni alcuni campi di lavanda biologica. Per godervi appieno il panorama suggeriamo una passeggiata partendo dalla strada che costeggia il vecchio camposanto del paese fino alla pieve di San Pietro.



9) Tenuta di Giancarlo Nossa di Viguzzolo

Siamo nella parte più orientale della provincia di Alessandria, tra paesaggi collinari noti per il vino Timorasso; qui, dal 2007, Giancarlo Nossa, giardiniere appassionato, coltiva fragole e lavanda che una volta raccolta viene portata alla cooperativa Agronatura di Spigno per la distillazione.



10) Agriturismo Verdita di Merana

Se la vostra gita fuori porta non si decide a terminare, potete pernottare all’agriturismo Verdita che intorno alla lavanda ha costruito un'intera proposta turistica. Quattro le camere disponibili – con i nomi di piante e fiori –, con una splendida visuale sulla campagna tutt’intorno. Inoltre potete optare per dormire o rilassarsi in una delle “starsbox”, romantiche capanne di legno in mezzo ai campi di lavanda.

www.verdita.com/it/starsbox-it



Per informazioni:

Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria