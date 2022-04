Il Rolling Truck Street Food Festival a Castano Primo

Informazioni utili, date e orari del festival gastronomico

Sperando di poter festaggiare anche l'uscita da questa terribile pandemia,per celebrare un vero proprioSi chiama, e i visitatori potranno gustaresu truck allestiti come vere e proprie. Luogo della festaUn evento all'insegna del, con ottimeartigianali,, il tutto firmato Rolling Truck Street Food.Il pubblico potrà gustaree le pietanze della: tra i tanti gli arrosticini abruzzesi, e poi club sandwich, Pane e panelle, pane cunzato, mini arancini, Cannoli siciliani. Non vi basta? Che ne dite degli Hamburger di Black Angus, una sfiziosa Frittura di pesce, Burritos, Tacos, Nachos, e poi ancora Hamburger di fassona, pantometta, panini gourmet con polpo e gamberetti, Carne affumicata alla griglia, hamburger di bufalo, Gnocco fritto e panzerotti? Non mancheranno Pokè bowl, Patate farcite, Panino con salumi sardi, Pane e Purpuzza, Hamburger di Chianina Igp e Cinta senese Dop. E poi un tocco di dolcezza con Crepes, dolci artigianali, Donut e tante altre specialità!Il Rolling Truck Street Food è organizzato da Nova Eventi.Tutto da gustare, come sempre in sicurezza nel rispetto delle normative Covid-19.



Nome: Rolling Truck Street Food

Quando: 29, 30 aprile e 1° maggio 2022

Dove: Piazza Ardizzone, Castano Prima

Orari: Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 24.00

Sabato dalle ore 11.00 alle ore 24.00

Domenica dalle ore 11.00 alle ore 24.00

Ingresso: gratuito

Info: pagina facebook

